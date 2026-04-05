Un esquiador fuera de pistas y varios senderistas enriscados: rescatadas 12 personas en el Pirineo aragonés en Semana Santa

Especialistas de la Guardia Civil han rescatado a lo largo del puente festivo de Semana Santa a doce personas que sufrieron lesiones diversas o de agotamiento cuando practicaban senderismo, escalada o ciclismo de montaña en distintas zonas del Pirineo aragonés.

Según informa el Instituto Armado, durante la jornada del jueves, 2 de abril, fue auxiliado un vecino de Huesca de 48 años que quedó aturdido cuando practicaba el ciclismo de montaña en el camino de Once Cruces, en el municipio altoaragonés de Agüero.

La jornada del viernes, 3 de abril, comenzó con el rescate de un senderista de 77 años de San Sebastián que sufrió una caída en el Ibón de Piedrafita, en el municipio de Biescas, y continuó con la evacuación de un hombre de 40 y de una mujer de 35, vecinos, respectivamente, de Madrid y Lérida, al sufrir el varón una lesión en las manos en Peña Montañesa, en la población de Pueyo de Aragüás.

Durante la tarde fue rescatada una escalador de Barcelona de 30 años que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla al realizar un movimiento forzado mientras en el sector Bikini, en Rodellar.

A lo largo de la jornada del sábado, 4 de abril, fue rescatado un escalador de 42 años de Álava que sufrió doble fractura de tibia en el Pico Águila (Aísa); un senderista de 60 de Zaragoza en las Peñas de Riglos con esguince de tobillo; y una escaladora de Países Bajos de 35 que se fracturó el tobillo en un ascenso a las Peñas de Riglos a través de vía Mosquito.

Ese mismo día fueron rescatados un montañero madrileño de 25 años que quedó enriscado en el Collado Lecherín (Aísa), un senderista de 56 de Liria (Valencia) con agotamiento, y un joven de 19 años de Valencia herido tras sufrir una caída en los Ibones de Plan de Están (Benasque).

Noticias relacionadas

Este domingo, 5 de abril, fue auxiliado un esquiador de 51 años de la jacetania que sufrió luxación de hombro mientras esquiaba fuera de pistas en la estación invernal de Candanchú (Aísa).