La suerte sigue su idilio con Zaragoza: el sorteo especial de La Primitiva deja 14 millones para un solo acertante

La diosa de la fortuna parece haber tocado con su varita mágica a la provincia de Zaragoza. Apenas quince días después de que Zuera fuera agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE, este sábado fue la capital aragonesa la agraciada con el sorteo de La Primitiva, que deja un premio de casi 14 millones de euros para un único acertante en su sorteo de este sábado 4 de abril. La suerte ha caído en la Administración de Lotería número 1 de Zaragoza, Doña Isabel, ubicada en el Coso número 23.

Según han confirmado desde Loterías y Apuestas del Estado, este ha sido el establecimiento que ha validado el boleto ganador del premio especial del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 4 de abril. El premio asciende a la cifra de 13.814.859 euros, rozando los 14 millones de euros.

Cartel anunciador del Premio Millonario del sorteo especial de La Primitiva. / LOTERÍAS

Desde Loterías y Apuestas del Estado recuerdan que esta administración "consolida su racha de suerte" después de haber repartido un quinto premio en el pasado Sorteo de Navidad del 22 de diciembre.

En este Domingo de Resurrección la administración lotera está cerrada, pero este lunes será tiempo, seguro, de celebración. El boleto vendido constaba de 6 aciertos y el reintegro y deja un abultado premio de 13.814.859 euros. Según la propia página web de Loterías, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 14 - 30 - 38 - 39 - 43 - 46 Complementario: C(01) Reintegro: R(7) Joker: J(4994396).

La suerte llegó a Zuera hace solo 15 días

El encargado de repartir la suerte en Zuera fue José Antonio Durnes Hernández, el vendedor de la ONCE en la localidad. "He repartido 17 millones de euros por un lado y 99 papeletas con 40.000 euros cada una. Ya no me acuerdo ni del número... el 72181. Enhorabuena a todos los agraciados", publicó tras conocer que ha repartido el gran premio del Día del Padre. "Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente. Os lo dedico y os lo agradezco a toda la gente de Zuera. Ya era hora que llegase algo bueno. Gracias por confiar en mi", concluyó su emotivo mensaje el vendedor.