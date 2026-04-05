Los tambores de la Semana Santa zaragozana se dejan oír en la plaza Mayor de Madrid

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, han asistido este domingo a la tradicional tamborrada que cada año pone fin a la Semana Santa madrileña, en la que ha participado como invitada la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de la capital aragonesa.

Este tradicional acto se celebra cada año el Domingo de Resurrección y este año cumple ya el 30 aniversario. Por parte del Ayuntamiento de Madrid, han participado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y del concejal y presidente del Distrito Centro, Carlos Segura.

A las 12.00 horas, las secciones de tambores de la cofradía zaragozana han comenzado a retumbar en la plaza Mayor de Madrid.

Desde hace 30 años, la tamborrada se celebra como parte de la Semana Santa madrileña y cada año cuenta con la participación de una cofradía zaragozana. Se trata de una cita destacada en el calendario, que cuenta con la presencia de los alcaldes de ambas ciudades.

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El pasacalles, como es tradición, ha comenzado en el Monasterio de las Carboneras de la plaza Conde de Miranda y ha avanzado por la plaza de la Villa hasta desembocar en la plaza Mayor, donde la tronada ha roto el último silencio.