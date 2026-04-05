Zaragoza se prepara para una semana casi veraniega: máximas cercanas a los 30 grados en abril

La primavera se impone sin complejos en Zaragoza. Tras una Semana Santa marcada por las rachas de viento de hasta 80 kilómetros, la próxima semana traerá un cambio significativo con valores térmicos claramente al alza. Los modelos meteorológicos apuntan a un ascenso progresivo que podría dejar varios días rozando los 30 grados, una situación poco habitual para estas fechas.

De la inestabilidad al anticiclón: cambio de patrón

El arranque de abril ha estado condicionado por cierta inestabilidad atmosférica, con intervalos nubosos, posibilidad de chubascos y temperaturas moderadas. Durante los primeros días, las máximas se han movido en torno a los 18-21 ºC, con mínimas frescas y presencia del cierzo.

Este domingo, en el que se esperan máximas de 20 grados, ya avanza el cambio meteorológico que se va a vivir durante los días venideros. La llegada de altas presiones favorecerá la estabilidad, reduciendo la nubosidad y dejando cielos más despejados.

Subida progresiva de temperaturas: Zaragoza apunta a los 30 ºC

Pero lo que más llama la atención de los zaragozanos cuando observan la previsión de la semana es el aumento de las temperaturas. La capital aragonesa, que en abril suele registrar máximas medias entre los 18 y 21 ºC, vivirá un episodio cálido que situará los termómetros muy por encima de lo habitual.

Las previsiones indican posibles picos cercanos a los 28-30 ºC en varias jornadas. Este repunte térmico situará a la capital aragonesa en valores más propios de finales de mayo o incluso de principios de verano.

No es la primera vez: antecedentes de calor prematuro

Aunque pueda parecer excepcional, Zaragoza ya ha registrado episodios de calor intenso en abril en años anteriores. En situaciones similares, los termómetros han superado incluso los 32 ºC en episodios puntuales, demostrando la capacidad del valle del Ebro para disparar las temperaturas en primavera.

Este tipo de situaciones suele estar asociado a estabilidad atmosférica, alta insolación y ausencia de viento, factores que podrían repetirse durante la próxima semana.

¿Habrá lluvias o viento?

Todo apunta a una semana mayoritariamente estable con baja probabilidad de precipitaciones, predominio de cielos despejados o poco nubosos y un cierzo que, por fin, dejará de soplar. Este contexto reforzará la sensación de calor, especialmente en las horas centrales del día.

El episodio cálido previsto rompe con la tendencia habitual de abril, un mes de transición en el que lo normal es alternar días suaves con otros más frescos. De hecho, las temperaturas medias del mes suelen situarse lejos de los 30 ºC ().

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Por ello, la próxima semana destaca como un adelanto del verano meteorológico en Zaragoza, con jornadas que invitarán a terrazas, actividades al aire libre y a cambiar el armario antes de lo previsto.