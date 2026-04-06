Aragón vuelve a bajar de los 50.000 parados y gana 3.245 empleos a pesar de la guerra de Trump

El mercado laboral aragonés ha vuelto a responder en marzo con una solidez que empieza a consolidarse como rasgo estructural. La comunidad no solo ha logrado reducir el paro por debajo de la barrera simbólica de los 50.000 desempleados, algo inédito en este mes desde antes de la crisis financiera, sino que además ha alcanzado el mayor nivel de afiliación a la Seguridad Social en un marzo de toda la serie histórica. Todo ello en un contexto de incertidumbre global por la guerra de Irán y las sacudidas en los mercados energéticos, cuyo impacto, al menos por ahora, no se deja sentir en el empleo.

El paro registrado en marzo descendió en Aragón en 512 personas respecto a febrero, lo que supone una caída del 1,02% mensual y deja el total en 49.862 desempleados. En términos interanuales, la reducción alcanza las 1.980 personas, un 3,82% menos que hace un año, en una senda de mejora sostenida aunque algo más moderada que la media nacional.

En paralelo, la afiliación media a la Seguridad Social se situó en 632.476 personas, tras sumar 3.245 ocupados en un solo mes. Se trata del nivel más alto registrado en un mes de marzo y refuerza la idea de que el mercado laboral aragonés mantiene el pulso incluso en un escenario de elevada volatilidad por las tensiones geopolíticas del exterior. En el último año, el sistema ha incorporado 12.724 afiliados más, un crecimiento del 2,05% que consolida los avances tras la pandemia y acerca a la comunidad a nuevos máximos históricos de cara al verano.

El comportamiento de marzo responde en parte al patrón estacional habitual, con la proximidad de la Semana Santa y el arranque de la temporada turística de verano actuando como palanca de empleo. Sin embargo, el contexto actual añade un matiz relevante. Las tensiones en Oriente Medio, que han desatado una nueva crisis energética, no han alterado de momento la dinámica del mercado laboral de la comunidad, al igual que ocurre en el conjunto de España, que sigue mostrando una notable capacidad de resistencia en un entorno global incierto.

Por sectores y provincias

La reducción del paro fue generalizada tanto por sectores como por territorios y sexos. El mayor descenso se produjo en los servicios, con 448 desempleados menos, seguido de la construcción, la agricultura y la industria. Solo el colectivo sin empleo anterior registró un repunte. Por provincias, el paro bajó en Zaragoza, Huesca y Teruel, mientras que por sexos la caída fue más intensa entre las mujeres que entre los hombres.

En términos anuales, la mejora también se extiende a todos los ámbitos, con especial intensidad en la construcción y la industria, dos sectores especialmente sensibles al ciclo económico. Zaragoza concentra la mayor parte del descenso en cifras absolutas, aunque Huesca y Teruel mantienen también una evolución favorable.

La contratación acompañó esta tendencia al alza de la actividad. En marzo se firmaron 36.823 contratos, lo que supone un incremento tanto mensual como interanual. Algo más de un tercio fueron indefinidos, un porcentaje que evidencia avances en la estabilidad laboral, aunque todavía por debajo del peso que alcanzan en el conjunto del país.