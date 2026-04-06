El buen momento del esquí se nota en la hostelería: "El movimiento no se detiene en seco como pasaba antes"

El esquí es un deporte que cada vez tiene más partidarios con registros de ocupación en los valles altoaragoneses de entre el 90% y el 100%. Un cambio de tendencia desde los años de la pandemia gracias a que este deporte se ha consolidado como «un valor seguro» que se beneficia de la ampliación de los dominios esquiables y de una inversión pública en el grupo Aramón que ha ejecutado un plan de modernización de más de 40 millones de euros. Esto ha provocado que los visitantes «esperen con ansia el fin de semana» y que las reservas se formalicen cada vez con más antelación.

Con el cierre de las principales estaciones es un momento de balance en la hostelería de la comunidad. Y la nota que ponen a la temporada roza el sobresaliente, celebrando la estabilidad económica que estas infraestructuras aportan a los valles pirenaicos. El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de Tena, Jesús Pellejero, celebra el magnífico broche que se le ha podido poner a la campaña de otoño e invierno en la montaña en la última semana. «Aunque comenzamos con frío y con viento estos últimos días han sido buenísimos», explica.

Por otro lado, el que los días festivos hayan caído en el comienzo del mes de abril ha permitido mantener el interés por la montaña sin necesidad de competir con destinos de playa. «Estamos ante una temporada de récord que posiblemente sea histórica», manifiesta haciendo balance sobre las reservas desde el mes de diciembre. «Se nota que existe un repunte general de clientes desde que la nieve se ha puesto de moda», reconoce.

Un cambio de tendencia que se debe a que el deporte blanco ahora se asocia a una oferta de ocio integral que incluye escapadas gastronómicas, oferta de ocio musical y una oferta hotelera que se ha renovado siguiendo las tendencias. Por otro lado, las condiciones meteorológicas «han sido muy buenas».

También valoran de forma positiva la afluencia turística en la comarca de Ribagorza. Así lo indica el presidente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, José María Ciria. «Hemos tenido una ocupación altísima durante tres meses con un gran ambiente de esquí, con las estaciones llenas y ofreciendo servicios», manifiesta.

Para el hostelero, la clave de esta buena temporada de esquí está en la renovación de los propios centros deportivos y en las mejoras y ampliaciones de dominio esquiable que se han realizado en los últimos años. «Los pueblos necesitan servicios, pero para tener garantizada la asistencia tenemos que tener habitantes y para mantener la población hace falta actividad económica, algo que en invierno solo se garantiza con las estaciones de esquí, por eso destacamos que las inversiones públicas son fundamentales», afirma.

Otra de las claves que se han detectado en las últimas semanas está en la «desestacionalización» de la actividad económica. Eso implica que a pesar del cierre de las estaciones la actividad en los valles se pueda mantener en los próximos meses hasta la llegada del turismo de verano. «El movimiento no se detiene en seco como pasaba antes, de hecho, existen hoteles que se mantendrán abiertos y también estarán llenos», explica.

Esta realidad también se ha visto confirmada por la presidenta de la asociación de empresas de la Jacetania, María Ángeles Bandrés. «Este invierno hemos tenido mucha continuidad en la afluencia, si no ha sido una temporada de récord ha sido porque algunos fines de semana no nos ha acompañado la meteorología», señala.