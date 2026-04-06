La otra cara de los buenos datos del paro en Aragón: “Según la edad te van eliminando de las ofertas”

Sobre el papel, marzo ha dejado una foto positiva para el mercado laboral aragonés. El paro ha bajado de los 50.000 desempleados, una cifra que no se veía en este mes desde antes de la crisis financiera, y la afiliación a la Seguridad Social ha marcado su mejor dato histórico para un marzo. Pero basta con ponerse a la puerta de una oficina del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) para comprobar que la realidad no siempre encaja con las estadísticas.

A media mañana, las personas que entraban y salían de una céntrica sede del Inaem en Zaragoza compartían historias muy distintas. Hay quien acaba de perder su empleo y encara la búsqueda con optimismo. Otros, en cambio, llevan años enviando currículums sin recibir una sola llamada. Entre todos los testimonios aparece una idea que se repite con fuerza: la edad pesa, y mucho.

Sara lo cuenta con la serenidad de quien lleva tiempo peleando por encontrar una oportunidad. Tiene experiencia, formación y una larga trayectoria en atención al cliente y comercio, pero siente que eso ya no basta. “Los buenos datos del paro pueden estar motivados por las contrataciones de Semana Santa y la hostelería, pero ese no es mi caso”, explica.

Actualmente, trabaja con un contrato fijo discontinuo, alternando meses con más horas y otros con menos carga laboral, mientras sigue buscando algo más estable. “Llevo así unos dos años, trabajando algún mes más y otros menos. Es complicado, sobre todo con la edad que tienes”, asegura.

Lo dice sin rodeos. Cumplir años se ha convertido en un problema añadido: “Según la edad te van eliminando de las ofertas. Tengo un currículum bastante amplio y estoy preparada, pero estoy en un momento complicado”.

Su intención es cambiar de sector, salir del comercio y abrirse camino en otros ámbitos, pero no lo está teniendo fácil: “Hay que formarse mucho y las oportunidades no están siendo fáciles. Al final lo conseguiré, pero la edad empieza a ser un factor determinante”.

Pilar comparte esa misma sensación, aunque en su caso el cansancio ya se mezcla con cierta resignación. “Llevo desde los 55 buscando trabajo y en paro, como quien dice. Y estoy a un año de poder jubilarme”, relata.

Su experiencia está ligada al trabajo administrativo en sanidad, pero desde que salió del mercado laboral no ha logrado regresar. “Han salido ofertas, pero nunca me han cogido. No sé si es por la edad o por el nivel de estudios”.

Imagen de una oficina del INAEM en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Ahora percibe el subsidio para mayores de 52 años, después de haber cumplido los años de cotización exigidos. Aun así, reconoce que cada vez le cuesta más mantener la esperanza. “Ya tengo pocas esperanzas de volver al mundo laboral”, termina antes de reconocer que lo que más le frustra es la falta de respuesta: “Mando currículums y no te contestan. Muchas veces ni siquiera te llaman para una entrevista”.

En Zaragoza hay trabajo

En contraste, también hay voces que miran la situación con más confianza. Alex lleva apenas un mes buscando trabajo y cree que Zaragoza ofrece opciones, especialmente en el sector industrial. “La verdad es que puede complicarse, pero si uno se mueve, lo logra”, afirma.

Su rutina pasa por dejar currículums en empresas de trabajo temporal, moverse por internet y recorrer polígonos. “Estamos en una ciudad con bastante industria, con muchos polígonos. Si uno se mueve, puede encontrar”. Asegura que busca empleo como conductor y se muestra convencido de que lo conseguirá pronto: “Sentado en casa no encuentras nada”, dice.

Silvia también transmite optimismo, aunque su situación es reciente. Hace apenas dos semanas que fue despedida por primera vez. “Por ahora lo veo bastante sencillo. Voy mirando ofertas y bien, por ahora”, comenta.

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Su experiencia está vinculada al sector de las telecomunicaciones y a la administración, y confía en volver pronto a su ámbito profesional. “Es la primera vez que me despiden y, de momento, veo facilidades. Confío en encontrar trabajo rápido”, asegura.