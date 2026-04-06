El enredo del nudo Mudéjar une a Teruel para exigir soluciones urgentes al ministerio

El embrollo en el que se ha convertido el nudo Mudéjar de Andorra ha forzado una imagen de unidad en Teruel. Administraciones, empresarios y sindicatos han cerrado filas este lunes para exigir una respuesta clara al Ministerio para la Transición Ecológica ante el bloqueo del macroproyecto renovable que debía pilotar la reconversión económica e industrial de la zona tras el cierre de la térmica de la villa minera. La reunión, convocada por la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, concluyó con el compromiso de articular una reivindicación conjunta del territorio ante lo que consideran un problema sin resolver seis años después del fin del carbón.

“Necesitamos una respuesta clara de quien planteó ese cierre, de quien creó ese problema”, reclamó Vaquero, en referencia al ministerio. La dirigente autonómica insistió en que el territorio no puede seguir instalado en la espera y reclamó soluciones que permitan “generar actividad económica, atraer inversiones y crear empleo” en una provincia que sigue pendiente de una alternativa real a la ya desaparecida industria minero-eléctrica del carbón.

La reunión mantenida este lunes en Teruel entre el Gobierno de Aragón los agentes sociales y económicos de la provincia. / Gobierno de Aragón / Antonio Garcia

La reunión llega en pleno desconcierto por el futuro del nudo Mudéjar, después de que la declaración de impacto ambiental haya laminado de forma drástica el proyecto de Endesa y la compañía haya reducido su plan de plantas renovables a poco más de 400 megavatios en lugar de los 1.844 previstos inicialmente. Un ajuste que, como vienen advirtiendo los agentes económicos y sociales, amenaza con arrastrar también el paquete industrial asociado que debía acompañar la transición justa de la zona.

La energía que no llega

Ese es el principal temor del tejido empresarial. El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, puso el foco en la pérdida de la palanca clave del proyecto la energía como elemento tractor de industria. “Estamos perdiendo la fuente de energía que iba a atraer esas empresas que esperábamos en Andorra”, advirtió. Sin esa “gasolina”, añadió, las inversiones anunciadas en los últimos años no llegarán o lo harán con retraso, lo que aboca al territorio a repetir una dinámica conocida. “Siempre que hay una oportunidad para Teruel pasa algo a última hora”, lamentó.

El diagnóstico es compartido por Cepyme. Su presidente en la provincia, Jesús Blasco, fue más allá y cuestionó la planificación del proceso desde el cierre de la central. “Se hizo de forma precipitada y seis años después estamos en una situación peor, con una incertidumbre total”, afirmó. A su juicio, el momento exige “unidad sin fisuras” para tratar de enderezar un proyecto que “no va por buen camino”.

A esa reivindicación se sumó el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, que volvió a cuestionar el cierre de la térmica sin alternativas. “Nos opusimos enérgicamente porque no había plan de transición y hoy seguimos igual”, lamentó. Juste advirtió de que ni entonces ni ahora existe una solución real para sustituir el empleo perdido y alertó de que las inversiones anunciadas “tampoco llegarán”. En este contexto, ofreció la institución provincial para articular una respuesta conjunta del territorio y exigir al ministerio “que cumpla lo que nunca cumplió”.

“Que no nos mareen”

Desde el ámbito sindical, UGT trasladó un mensaje de urgencia. Su secretario provincial, Alejo Galve, pidió claridad y plazos para evitar que la situación se enquiste. “Que no nos tengan mareados, porque vamos a morir en el tiempo”, advirtió, alertando del riesgo de despoblación si las inversiones no llegan.

Galve cuestionó además algunas de las soluciones planteadas en los últimos días, como la reasignación de potencia a otros operadores, al considerar que pueden chocar con las bases del concurso. En cualquier caso, reclamó una reunión directa con el Instituto para la Transición Justa (ITJ) para conocer el alcance real del problema y las alternativas.

La unidad con matices de CCOO

La foto de unidad no fue completa. CCOO se desmarcó parcialmente del enfoque de la reunión y criticó la falta de información y concreción de la misma. El sindicato considera que, "frente a las pretensiones del Gobierno de Aragón", el debate no debe centrarse exclusivamente en los megavatios, sino que “lo primero es hablar de personas y del territorio”.

En un comunicado, Comisiones denunció la “opacidad” tanto del ITJ como del Ejecutivo autonómico con las cifras de ayudas públicas para la reactivacón de Andorra y reclamó un cambio de enfoque hacia proyectos que generen empleo estable, como fábricas vinculadas a la transición energética. También puso el acento en el bajo grado de ejecución de fondos europeos de transición justa en Aragón y exigió mayor compromiso institucional.

Más allá de los matices, el mensaje de fondo es compartido. El nudo Mudéjar, concebido como la pieza clave de la transición justa en Andorra, se ha convertido en un problema abierto que amenaza con dilatarse en el tiempo. El riesgo, según coinciden todos los actores, es que el proyecto pierda definitivamente su capacidad de arrastre. La sensación en el territorio es que el nudo que debía coser el futuro económico de Andorra y su entorno sigue cada vez más enredado.