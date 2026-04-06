La Facultad de Veterinaria ya camina hacia el 'top' de la investigación: "Llevábamos mucho tiempo esperando esto"

El edificio de las antiguas clínicas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ubicado en la esquina de Ronda Hispanidad con la calle Miguel Servet, ya es historia. Apenas quedan escombros y una máquina que, a diario y a destajo, remueve todo el material de una instalación que fue construida en la década de 1960 y que en los últimos 20 años ha servido únicamente como almacén de todo un poco. En su lugar se construirá un espacio que dará cabida a investigadores del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) y del Instituto de Ciencias Ambientales (IUCA), pero también a reconocidos con becas Ramón y Cajal o miembros de Araid.

La unión de todos ellos bajo un mismo techo pero en secciones diferenciadas supondrá «dar un salto» para que Veterinaria, una facultad puntera en España, se cuele en el top de la investigación con unas instalaciones acordes al trabajo que se realiza en el recinto. "Llevábamos mucho tiempo esperando esto", reconoce a este diario Cristina Acín, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

La labor investigadora se centrará en la parte agroalimentaria, de salud y producción animal y microbiología. «Tenemos investigaciones punteras, pero los espacios no son acordes. Nos tenemos que dividir entre mañanas y tardes porque todos los investigadores a la vez no pueden juntarse en la misma zona por falta de espacio, de ahí la necesidad de que estos institutos cuenten con sus sedes», matiza.

Si los plazos se cumplen -hasta ahora el derribo cuadra con las fechas previstas-, el nuevo edificio, que albergará numerosos laboratorios y también espacios comunes para los estudiantes, podría estar «incluso antes de lo previsto», según Acín. La licitación saldrá en 2027 y, finales de ese año, se iniciarán las obras, siendo posible su finalización en 2028.

El derribo de las antiguas clínicas de Veterinaria es el primer paso para la transformación del campus / JOSEMA MOLINA

La nueva construcción tendrá que salvar los problemas en el terreno que afectaron a las antiguas clínicas y que provocaron su desalojo. Y es que se construyeron sobre dos niveles de terrazas del Ebro, que provocó «movimientos de asentamiento diferencial» que acabaron por afectar tanto a los cerramientos como a la estructura del edificio. «Por ello, presenta un alto grado de deterioro y obsolescencia en cuanto sus aspectos constructivos», reza en el informe de justificación del derribo, unas obras que cuestan cerca de 483.000 euros y que está cometiendo la empresa Construcciones Arribas Gozalo.

Escombros reutilizados

Aunque se hubiera mantenido en pie, su configuración interior tampoco habría permitido adaptarlo a usos más modernos por su «alta rigidez y escasa adaptabilidad funcional» al tener los espacios distribuidos en función de un amplio pasillo central en cada planta. «Dado su estado se ha ido usando como almacén, pero en los últimos años ya estaba inutilizado porque no reunía condiciones de ningún tipo y era un peligro», explica Acín.

La decana reconoce que estas obras hace años que estaban pendientes, pero no se disponía de presupuesto. «Se han ido demorando, pero llegan a tiempo», dice, al tiempo que destaca la «sensibilidad» del equipo rectoral para iniciar los trabajos.

Un hombre observa los trabajos de derribo de las antiguas clínicas de Veterinaria, hace unos días. / JOSEMA MOLINA

El derribo de las antiguas clínicas ha dejado polvo y escombros que van a tener una segunda vida, ya que se van a utilizar para «fijar suelo más compacto» en la zona de la Facultad de Veterinaria donde se encuentran los caballos. «Es un terreno inundable que cuando llueve genera muchos problemas», explica Acín.

Además, durante la demolición se han ido recuperando instrumentos como microscopios y material similar, con años de antigüedad, que algunos de ellos serán expuestos en el Museo de Ciencias Naturales del Paraninfo.

Prioridad: un campus solo para animales grandes Desde el Decanato de la Facultad de Veterinaria se mira más allá y una de las prioridades a futuro, más pronto que tarde, será disponer de un campus solo para animales grandes. En estos momentos, todos se encuentran ubicados en varios edificios del campus, pero los de mayor tamaño -caballos, vacas, ovejas...- requieren de unas condiciones que, al ritmo que va la urbanización de la ciudad, les van a limitar. «Es algo que ya hemos hablado con el Gobierno de Aragón. Es un proyecto a futuro, pero en el que ya hay que trabajar. Estos animales tienen que tener campo y ya hemos traslado que la zona del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), en Montaña, puede ser el lugar idóneo», explica Cristina Acín, decana de la facultad. Sería un espacio que albergaría granjas docentes y de investigació. Hay que recordar que cuando se construyó la actual Facultad de Veterinaria todo su entorno eran campos y terrenos agrícolas. Sin embargo, el crecimiento de Zaragoza ha llevado a que el campus de Miguel Servet haya acabado «rodeado» en los últimos años por asfalto y hormigón tras las obras de la carretera en la salida hacia Castellón, nuevos edificios y la proyección de más vivienda.

Las obras, además, también conllevan un plan de reordenación en el entorno que van a terminar con «una problemática» que llevan sufriendo en Veterinaria muchos años: la falta de aparcamientos. «Se van a habilitar más», dice la decana. Además, también se van a cambiar las ventanas del edificio de Zootecnia para mejorar la climatización y lograr ahorro energético; a mejorar la plaza interior del campus, donde se celebran eventos; y a crear una sala polivalente para el disfrute de toda la comunidad educativa de Veterinaria.

175 años de historia

Acín lleva prácticamente toda la vida vinculada a la Facultad de Veterinaria. Su nombre se ha colado más de una vez entre los investigadores más influyentes de la Universidad de Zaragoza y conoce bien la evolución de un centro con más de 175 años de historia. «Me siento muy orgullosa y estoy muy contenta. Cada año quieren estudiar aquí 2.000 personas, pero solo tenemos 146 plazas. Tenemos mucha demanda, muy buen profesorado y se está trabajando muy bien», explica. En cuanto a la oferta educativa, explica que están trabajando ahora para modificar el grado y que pase a ser de 6 años, de acuerdo a cómo es en Europa.

Acceso a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

En 175 años de historia, más de 20.000 jóvenes se han formado en esta facultad que empezó como escuela y, hasta llegar a su sede actual, pasó por cuatro edificios, todas ellas en el centro de Zaragoza. Su primera ubicación estuvo en la calle Mayor y fue en 1951, tras pasar por otras dependencias, cuando se trasladó a la calle Miguel Servet, donde continúa.

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También ha cambiado el género del alumnado, ya que hasta los años 70 la presencia de la mujer era escasa. La primera matriculada en la Escuela de Veterinaria de la capital aragonesa fue en el curso 1931-1932 y se llamaba Vicenta Ferreres Meseguer, natural de un pueblo de Castellón. El perfil empezó a cambiar a mitad de la década de los 80, cuando las alumnas eran alrededor del 25% de los estudiantes y en los años 90 ya subieron al 50%. En la actualidad, el 75% del estudiantado son mujeres.