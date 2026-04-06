Una avería en la estación de Tardienta altera la circulación de trenes entre Zaragoza y Huesca en plena operación retorno

La operación retorno de Semana Santa sigue en pleno funcionamiento este Lunes de Pascua, con miles de desplazamientos de aragoneses y aragonesas con motivo de vuelta a la rutina después de unas reparadoras vacaciones. Sin embargo, hay algunos a los que se les ha atragantado un poco este regreso, más concretamente a quienes tenían un viaje en trenes regionales de Media Distancia desde Zaragoza o Huesca planeado, tras una incidencia en la infraestructura de la estación de Tardienta detectada a primera hora de la mañana y que ha afectado, de momento, a cuatro de estos transportes.

El aviso por parte de Adif se ha lanzado a las 8.14 horas. Desde la propia administradora aseguran que se "está trabajando" en remediar este fallo técnico del cual todavía no se sabe el origen, para así poder reanudar a circulación ferroviaria lo antes posible. En cuanto a la duración de esta problemática, desconocen cuánto tiempo puede estar anulado este servicio.

Por otra parte, se ha establecido un Plan Alternativo de Transporte por carretera entre las localidades de Huesca y Zuera, que ayudará a los afectados por esta avería a retomar su viaje de manera parcial en autobús.

Renfe asegura que hasta esta hora han sido cuatro trenes regionales los que se han visto perjudicados por este fallo de la infraestructura ferroviaria en Tardienta: dos en el sentido Canfranc-Huesca-Zaragoza y otros dos del Zaragoza-Huesca-Canfranc. Los pasajeros de estos últimos mencionados y el segundo que tenía como destino la capital aragonesa han sido beneficiarios del servicio alternativo en bus, mientras que los del primero han podido reanudar su travesía en AVE al poder circular por su tercera vía. En su totalidad, 285 personas han sufrido esta traba.

Uno de estos afectados, Marcos García, relata a este diario el pequeño caos que ha vivido desde primera hora de la mañana, ya que antes de coger él un regional de Torralba a Tardienta las barreras de las vías estaban bajadas, algo que estaba provocando atascos y retrasos "de más de una hora" en cuanto a circulación se refiere. Tras hablar con varios usuarios también a la espera, se da cuenta de que su viaje "desaparece" de la aplicación de Renfe, fruto de este fallo en la infraestructura.

Su tren con destino Zaragoza salía a las 7.38 horas y finalmente ha optado por subirse a un "tren fantasma" que acudía desde Monzón, haciendo referencia a que no había ningún tipo de señalización en los coches del medio de transporte.

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En cualquier caso, la incidencia en Tardienta sigue generando incertidumbre entre los viajeros en una de las jornadas con mayor volumen de desplazamientos del año, mientras los equipos técnicos continúan trabajando para restablecer la normalidad cuanto antes. Hasta entonces, el regreso a casa para muchos aragoneses dependerá de soluciones alternativas y de la evolución de una avería cuyo origen aún se desconoce.