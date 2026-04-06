Fernando Samper (Forestalia) comparece en el Senado por el caso Koldo
El dueño de Forestalia declara en plena tormenta judicial que investiga presuntos delitos en la gestión de proyectos de renovables por un préstamo de 17,3 millones en el foco de la sospecha en el caso Koldo
El presidente de Forestalia, Fernando Samper, comparece a partir de las 11.00 horas en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre el conocido como caso Koldo, en relación a los contratos, licencias, concesiones o ayudas del Gobierno de España relacionadas con la intermediación de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme. Y su comparecencia pública llega en plena investigación de la Guardia Civil por los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en la gestión de proyectos de energías renovables en Aragón.
El dueño de Forestalia declarará en la Cámara Alta a petición del grupo parlamentario del Partido Popular. Comparecerá en la comisión de investigación a raíz de la investigación de la UCO que sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones de euros a una de sus empresas.
La investigación atribuye de forma indiciaria al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, su pertenencia a una organización presuntamente dedicada a orientar expedientes administrativos en distintas administraciones públicas a cambio del cobro de comisiones. El juzgado aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Dentro de la investigación se puso la lupa en la concesión de una financiación pública de 17,32 millones de euros por parte de SEPIDES, sociedad dependiente de la SEPI, a Arapellet SL, empresa integrada en el grupo Forestalia y dedicada a la producción de biomasa.
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