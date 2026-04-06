La segunda gasolinera más barata de España está en Aragón: diésel a menos de 1,4 euros el litro

En pleno abril de 2026, la gasolina podría considerarse ya como uno de los tres bienes más preciados y revalorizados de cualquier ciudadano promedio. No sólo por ser un indispensable para aquellos que requieran de un medio de transporte para hacer su vida cotidiana, sino también por el repunte en su precio de mercado que ha vivido desde el estallido del conflicto en Oriente Medio. Es por ello que la revisión de su coste se ha vuelto una rutina más que necesaria para muchos ciudadanos, quienes buscan los puntos de España más baratos donde repostar. Pues bien, uno de ellos está en Zaragoza.

Aunque para la mala suerte de miles de aragoneses, esta estación de servicio está bastante lejos de la capital de la provincia, concretamente a poco más de 134 kilómetros. Se trata de la gasolinera S.A.T. 23 de Cubel, en la comarca del Campo de Daroca, la cual puede presumir de vender el segundo diésel más barato de España a 1,389 euros/litro. Tomando de referencia un depósito de 50 litros, llenarlo aquí costaría 69,45 euros, un ahorro mensual que perfectamente podrá alcanzar los 25 o 30 euros.

Sin embargo, no es la única opción competitiva dentro del entorno cercano a Aragón. Si se amplía el foco unos kilómetros más allá de la comunidad, la localidad navarra de Tudela se ha convertido en otro de los puntos calientes para el ahorro en carburante. Allí, dos estaciones de servicio —Plenergy y Petroprix— ofrecen gasolina a 1,319 euros por litro, situándose entre los precios más bajos del país en estos momentos.

Ambas gasolineras se encuentran a escasa distancia entre sí, en el entorno urbano de Tudela, lo que refuerza su atractivo como destino para conductores que buscan optimizar el repostaje. Su ubicación, además, no es casual: la ciudad navarra actúa como nodo de conexión entre varias comunidades y está bien comunicada con el noroeste aragonés.

Para ponerlo en contexto, Tudela se sitúa a unos 95 kilómetros de Zaragoza, una distancia asumible para muchos conductores habituales, especialmente en zonas próximas como Tarazona, que queda a apenas 20 kilómetros, o municipios de las Cinco Villas y la Ribera Alta del Ebro. En estos casos, cruzar a Navarra para llenar el depósito puede suponer un ahorro significativo frente a los precios habituales en Aragón.

A buen precio en Zaragoza ciudad

Dentro de la propia capital aragonesa también existen opciones competitivas sin necesidad de salir de Zaragoza. Estaciones como la del BonÀrea en Plaza ofrecen el litro a 1,336 euros, mientras que Plenergy en la misma zona baja hasta los 1,325 euros, situándose como una de las alternativas más económicas dentro de la ciudad. Por su parte, el AlCampo en Los Enlaces se mantiene en 1,345 euros, ligeramente por encima pero todavía por debajo de la media habitual en muchas estaciones tradicionales.

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En este contexto, llenar un depósito de 50 litros en estas gasolineras de Zaragoza puede suponer un ahorro de entre 5 y 6 euros respecto al precio medio en Aragón, acercándose incluso a las cifras de Tudela sin necesidad de recorrer decenas de kilómetros. Esto refuerza la idea de que, aunque cruzar a Navarra puede resultar atractivo en determinadas zonas, comparar precios dentro de la propia ciudad sigue siendo una estrategia eficaz para reducir el gasto en carburante.