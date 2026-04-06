Hito sanitario: el hospital San Jorge realiza la primera donación de órganos en asistolia en Huesca

El hospital San Jorge de Huesca ha realizado en marzo la primera donación de órganos en asistolia controlada con ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) llevada a cabo en la provincia oscense y la primera de este tipo en Aragón fuera de Zaragoza.

La donación en asistolia controlada, también conocida como donación tras muerte cardiorrespiratoria (muerte cardiaca), permite obtener órganos válidos para trasplante una vez confirmado el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria del paciente. El uso del equipo ECMO posibilita la oxigenación y preservación de los órganos tras la muerte cardiaca, según han explicado fuentes del Gobierno de Aragón.

En la intervención participaron alrededor de veinte profesionales del hospital San Jorge y del equipo móvil de ECMO del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que salió por primera vez fuera de la capital aragonesa para una donación de órganos.

El coordinador autonómico de trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, ha destacado que el logro ha sido posible gracias a la formación del personal del San Jorge y a la colaboración con el equipo especializado del Servet, y ha agradecido la generosidad de la familia que autorizó la donación.

La donación en asistolia supuso en 2025 el 50% de todos los procesos de donación en Aragón, a la par que la donación en muerte encefálica.

En la actualidad, este procedimiento se practica en los hospitales Clínico y Miguel Servet de Zaragoza, de modo que el San jorge se incorpora a esa red. El procedimiento está también autorizado en el hospital Obispo Polanco de Teruel.

Este avance, según De Ayala, se suma a otros recientes en la provincia de Huesca, como las donaciones obtenidas en 2025 tanto en el hospital San Jorge como en el hospital de Barbastro, dos en cada centro.