Este es el pueblo de Aragón con menos paro: el enclave que desafía la media y roza el pleno empleo

El mapa del paro en Aragón dibuja un escenario desigual, pero con una tendencia clara: el mercado laboral resiste mejor que nunca. En una comunidad con más de 700 municipios, varios enclaves de entre 10.000 y 40.000 habitantes se acercan al llamado pleno empleo, ese umbral técnico que los economistas sitúan en torno al 5% de paro y que suele asociarse a un desempleo meramente estructural.

En ese grupo destaca un municipio del Bajo Cinca que se ha convertido en referencia: Fraga. Con una tasa del 4,58%, lidera el ranking aragonés por delante de Cuarte de Huerva (4,93%), Binéfar (5,06%), Jaca (5,87%) y Utebo (6,55%). En todos ellos, el peso de la industria, la logística y los servicios, junto a la cercanía a Zaragoza, explica buena parte de su fortaleza.

Este liderazgo local se enmarca en una dinámica más amplia. Aragón ha vuelto a mostrar en marzo una solidez laboral que empieza a consolidarse como rasgo estructural. El paro ha caído por debajo de la barrera de los 50.000 desempleados —algo inédito en este mes desde antes de la crisis financiera— hasta situarse en 49.862 personas, tras un descenso mensual del 1,02%. En términos interanuales, la reducción alcanza el 3,82%, en una senda de mejora sostenida.

En paralelo, la afiliación media a la Seguridad Social ha alcanzado las 632.476 personas, el mejor dato en un mes de marzo de toda la serie histórica. Solo en el último mes se han sumado 3.245 ocupados, y en el último año, más de 12.700, lo que refuerza la idea de que el mercado laboral aragonés mantiene el pulso incluso en un contexto internacional incierto.

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Por sectores, el comportamiento ha sido homogéneo. Los servicios lideran la caída del paro, seguidos de la construcción, la agricultura y la industria, mientras que la mejora se extiende a las tres provincias. Un patrón que, en el caso de municipios como Fraga, se traduce en una combinación de agroindustria, actividad logística y tejido empresarial que permite sostener niveles de empleo próximos al pleno empleo incluso en escenarios de volatilidad global.