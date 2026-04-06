Smopyc pone los cimientos a una edición que apunta a lo más alto

Smopyc ultima los preparativos de su próxima edición con más espacio, más expositores y un programa reforzado para consolidar su posición como una de las grandes citas del calendario ferial de Zaragoza y uno de los principales encuentros del sector en el sur de Europa. El Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería celebrará su vigésima edición del 15 al 18 de abril en la Feria de Zaragoza con un crecimiento significativo respecto a la convocatoria anterior.

La organización ha avanzado que el certamen alcanzará los 107.383 metros cuadrados brutos, lo que supone un incremento de casi el 27% sobre la anterior edición, celebrada en 2023. Esta ampliación se traducirá en una mayor capacidad expositiva, con la incorporación de un nuevo espacio, el pabellón cinco, y con la recuperación y ampliación del área exterior, destinada a maquinaria de gran formato y demostraciones en condiciones cercanas a la realidad de obra.

En el plano comercial, Smopyc sumaba hace un mes 1.103 expositores de 32 países, un dato que confirma el tirón internacional del salón y su relevancia para fabricantes, distribuidores y profesionales vinculados a la construcción, la obra pública y la minería. La feria volverá a estructurar su oferta en torno a áreas como movimiento de tierras, componentes, áridos y hormigón, elevación, perforación, vehículo industrial y equipos auxiliares.

Novedades y nuevos espacios

Uno de los ejes de esta edición será la innovación, que ganará visibilidad con la creación del Pabellón de la Innovación, concebido para reunir algunas de las soluciones más avanzadas del mercado. La organización sitúa además en el centro del certamen cuestiones como la digitalización de la maquinaria, la descarbonización y el desarrollo de nuevas fuentes de energía, en línea con los desafíos que afronta actualmente el sector. A esa orientación se sumará un completo programa de jornadas técnicas y actividades paralelas, impulsado por asociaciones, entidades y empresas participantes.

Junto a la ampliación de superficie, otra de las grandes bazas de Smopyc 2026 será la recuperación del área exterior y de la zona demo, espacios llamados a convertirse en uno de los principales focos de atracción para los visitantes. Allí podrán verse en funcionamiento equipos de excavación, compactación, elevación o manipulación de materiales, en una apuesta por ofrecer una feria más experiencial y útil para el profesional del sector que necesita comparar maquinaria en acción.