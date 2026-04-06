La XXII Muestra de Garnachas regresa a Zaragoza del 6 al 8 de mayo con 110 vinos

La XXII Muestra de Garnachas vuelve una edición más a Zaragoza los días 6, 7 y 8 de mayo para presentar durante tres jornadas en el Gran Hotel 110 vinos de las 12 bodegas que comercializan en el Campo de Borja y productos autóctonos de la comunidad que acompañarán al sabor del vino.

El presidente del CRDO Campo de Borja, Eduardo Ibáñez, ha participado en la presentación de la vigésimo segunda edición de la muestra en la que ha afirmado que, a pesar de la "crisis" a la que se enfrenta el sector del vino desde 2020, espera que este 2026 "rompa" el número de ventas y las tres jornadas acerquen a los visitantes a los nuevos vinos de las bodegas.

Una muestra que nació cuando "parecía" que la garnacha "estaba de moda", ha asegurado Ibáñez, pero que tras 22 años de vida se ha consolidado en el territorio para permitir que expertos y aficionados conozcan "lo que es la garnacha y los modelos que está generando hoy", ha añadido.

La Muestra se inaugurará el 6 de mayo con una jornada dirigida a los expertos del sector, que podrán acreditarse a partir de este lunes a las 14.00 horas a través de la página web, y en la que conocerán las novedades de la DO Campo de Borja.

El 7 y 8 de mayo la Muestra de Garnachas se abrirá al público general, que puede comprar las entradas a partir de este lunes a las 14.00 horas, con la que conocerán los nuevos vinos blancos, los jóvenes y los diseños novedosos de garnachas históricas.

Asimismo, durante las dos jornadas, la muestra contará con un servicio de degustación de tapas de Jamón de Teruel, aceite Sierra del Moncayo y Ternasco de Aragón, diseñadas especialmente para esta edición.

El evento también tendrá una sala dedicada para la cata de vinos de garnacha de las bodegas y otra maridada con Ternasco de Aragón.

Tanto el jueves 7 de mayo como el viernes 8, la muestra contará con dos catas, con previa inscripción, de bodegas de Alto Moncayo, Borja, Palmeri Sicilia y Ainzón.