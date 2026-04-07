Aragón concertará Bachillerato a partir del próximo curso

La concertación del Bachillerato en Aragón es una realidad.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte va a iniciar el próximo curso 2026-2027 el despliegue de la concertación del Bachillerato en Aragón. El Boletín Oficial de Aragón publicará mañana la orden que habilita por primera vez la posibilidad de suscribir conciertos educativos de carácter singular para las enseñanzas postobligatorias de Bachillerato en la Comunidad, tal y como ha avanzado la consejera en funciones, Tomasa Hernández, este martes. En enero, el sindicato CGT convocó una huelga educativa de tres días para rechazar esta medida y denunciar las "deficiencias" que sufren los centros educativos.

El despliegue se realizará de forma progresiva y comenzará por primer curso de Bachillerato para extenderse posteriormente a toda la etapa. La medida llegará el curso 26/27 a unos 1.900 alumnos, ya que se trabaja con un máximo de 65 unidades en torno a una veintena de centros.

Hernández ha defendido que el Bachillerato concertado permitirá a las familias acceder a una educación de calidad sin que el factor económico suponga una barrera y favorecerá el pluralismo educativo. Asimismo, ha sostenido que facilitará la continuidad del alumnado en el mismo centro educativo, posibilitando que las familias que han optado libremente por un centro concertado puedan mantener esa elección durante todas las enseñanzas no universitarias, en igualdad de condiciones con los centros públicos.

La orden que se publicará este miércoles, 8 de abril, modifica la convocatoria del procedimiento de acceso y modificación de los conciertos educativos del pasado mes de noviembre para incorporar expresamente el Bachillerato al régimen de concierto singular, tal y como prevé la Ley Orgánica de Educación para las enseñanzas postobligatorias.

Este tipo de concierto permite que las administraciones educativas establezcan los módulos económicos correspondientes, incluyendo una aportación máxima por parte de las familias que complemente la financiación pública. De acuerdo a la ley de Presupuestos Generales del Estado, las familias aragonesas pasarán a pagar entre 18 y 36 euros mensuales como máximo, frente al coste de los estudios privados que ronda actualmente los 400 euros de media al mes.

La orden abre un plazo de 10 días para que los centros pidan la concertación de Bachillerato, al tiempo que reconoce retroactividad de forma que los centros que ya hubiesen presentado solicitud en noviembre y no deseen modificarla ni formular una nueva, no tendrán que volver a presentarla, ya que se entenderá válida y continuará su tramitación.

En cuanto a los criterios para resolver las solicitudes, Hernández ha adelantado que se concertarán aquellos centros que tengan el resto de enseñanzas obligatorias en régimen de concierto. Y ha concretado que única y exclusivamente se concertarán, como máximo, las unidades autorizadas y en funcionamiento en el presente curso escolar. Se prevé que la resolución definitiva se conozca en torno al mes de mayo.

La normativa garantiza, además, que los centros que accedan a la concertación cumplan los principios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, atendiendo a las necesidades de escolarización del territorio.

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Con ella, ha concluido Hernández, el Ejecutivo autonómico da cumplimiento al compromiso adquirido y avanza en un modelo educativo plural y centrado en la libertad de elección de las familias y en la igualdad de oportunidades.