La DPZ convoca sus ayudas a la memoria democrática, dotadas con un presupuesto de 150.000 euros

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado sus ayudas para el desarrollo de la memoria democrática en la provincia de Zaragoza, dotadas con un presupuesto de 150.000 euros. Las bases de la convocatoria han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y el plazo para poder presentar las solicitudes comenzará este miércoles, día 8 de abril, y finalizará el próximo 7 de mayo.

"El compromiso de la Diputación de Zaragoza con las familias de los represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo continúa siendo firme y un año más volvemos a convocar estas ayudas", ha destacado la diputada delegada de Memoria Democrática de la DPZ, Nerea Marín, quien ha incidido en que "gracias a estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en nuestra provincia para dignificar a las familias de las víctimas pueden desarrollar proyectos con los que conseguirlo".

Tal y como ha detallado Marín, estas ayudas buscan "el fomento de los valores y principios democráticos y contribuir al derecho de las familias de las víctimas a la recuperación de sus familiares y la debida reparación moral. Además, favorecen el esfuerzo de asociaciones, entidades privadas o sin ánimo de lucro en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura y posibilitan la realización de trabajos arqueológicos, de investigación o divulgativos, así como encuentros que favorezcan la reparación moral, colectiva y personal".

Las bases de la convocatoria recoge dos tipos de ayuda, por un lado para exhumaciones (recogida de testimonios, excavaciones arqueológicas, estudios antropológico-forense, identificación de bebés robados, análisis de ADN) y, por otro, para acciones de dignificación, encuentros, exposiciones o publicaciones, todas ellas con carácter de reparación moral. Pueden presentarse asociaciones, instituciones privadas, fundaciones o entidades análogas sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se recoja la recuperación de la memoria histórica.

También podrán ser beneficiarias las entidades que investiguen y recuperen aspectos relacionados con la memoria histórica, así como aquellas que se dediquen a la búsqueda por conocer la verdad de los bebés robados. Todas deberán tener su sede en la provincia de Zaragoza.

Por cada entidad solicitante sólo se podrá presentar un programa que constituya todas aquellas acciones que se desean realizar y la subvenvión máxima que se podrá conceder (hasta el 80% del presupuesto presentado) será de 20.000 euros en el caso de la línea de exhumaciones y de hasta 6.400 euros, para dignificaciones, exposiciones, encuentros y publicaciones.

Las bases de la convocatoria están ya publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y a partir de mañana hay 20 días hábiles para poder presentar las solicitudes. Gracias a estas ayudas, que se convocan desde el año 2016, se han financiado acciones de Memoria Histórica como la localización y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil española en varios puntos de la provincia, el inventariado de espacios, lugares y rutas de la Memoria Democrática de Aragón, publicaciones, estudios y jornadas divulgativas, entre otros proyectos.