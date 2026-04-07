"La artrosis no tiene cura, pero existen tratamientos y recomendaciones que retrasan su aparición y alivian los síntomas"

La rodilla, además de ser la estructura articular más grande del cuerpo humano, es también la más compleja. No existe una actividad que hagamos en la que no se utilice. Por tanto, su afección se ha convertido en una de las mayores consultas tanto en ortopedia como en traumatología. Hemos querido conocer un poco más de este complejo mundo y para ello hemos hablado con un gran experto como es el doctor Emilio Juan García, traumatólogo y director del Instituto Aragonés de la Rodilla (Inarod).

Pregunta: ¿Qué es la artrosis de rodilla?

Respuesta: Es una enfermedad degenerativa crónica, que va estropeando la articulación progresivamente, haciendo que se pierda el cartílago que la recubre y provocando dolor, deformidad y limitación funcional.

P: ¿Qué síntomas aparecen?

R: Es un proceso inflamatorio degenerativo crónico, que de vez en cuando se reagudiza, por múltiples motivos como la sobrecarga o traumatismos los días previos o simplemente por el cambio del tiempo. Los síntomas fundamentales son el dolor, la rigidez y inflamación se exacerban en la fase aguda.

La artrosis de rodilla es una enfermedad crónica caracterizada por el desgaste de la articulación. A veces aparece en gente joven, aunque en estos casos por consecuencia de traumatismos previos

P: ¿Cómo se diagnostica?

R: Lo fundamental es una correcta exploración clínica de la rodilla. El estudio con radiografías es la prueba fundamental para valorar el tratamiento a seguir. Hay muchas otras pruebas complementarias que ayudan al diagnóstico y a orientar en el tratamiento a seguir, pero no tan válidas como la exploración clínica y el estudio radiográfico.

P: ¿Qué factores influyen en su aparición y evolución?

R: El sobrepeso es fundamental, así como la mala función muscular, con un desarrollo más rápido y con mayor dolor, cuanto mayor sea el sobrepeso y peor sea el tono y la fuerza muscular. Todas aquellas actividades físicas de impacto y torsión como el salto, tenis, fútbol o similares, aceleran la destrucción del cartílago hialino y con ello la aparición de la artrosis. La alimentación no influye en la aparición ni en la prevención de la artrosis, salvo aquella que vaya encaminada a mantener un normopeso y una dieta equilibrada.

P: ¿Cómo se trata la artrosis?

R: La artrosis no tiene cura, a fecha de hoy. Existen multitud de recomendaciones y tratamientos específicos, que retrasan su aparición o alivian, tales como evitar caminar durante mucho tiempo y sobre todo mantenerse de pie parado: el normopeso es fundamental; evitar los saltos, tenis, pádel, caminatas por terrenos irregulares, pendientes… Es importante solucionar los problemas de dismetría que tengas, o alteraciones de la biomecánica de la marcha.

El uso de un bastón ayuda, aunque llegados a este extremo mi recomendación ya sería la cirugía.

El ejercicio como la bicicleta estática, la elíptica o la natación es bueno para las lesiones de rodillas, mientras que los deportes de impacto son muy negativos. Uno de los factores que influyen es el sobrepeso"

P: Háblenos de tratamientos físicos.

R: La fisioterapia y el tratamiento rehabilitador da muy buenos resultados. El ejercicio como la bicicleta estática, la elíptica o la natación es bueno y mejora la función muscular.

P: ¿Y sobre tratamientos médicos?

R: Los antiinflamatorios no esteroideos o los esteroideos, los Coxibs, el paracetamol, los analgésicos, etc. Hay un grupo de medicamentos que actúan retrasando la evolución de la artrosis en sus fases iniciales, como las sales de glucosamina, condroitin sulfato, colágeno... Existe un grupo de medicamentos que se administran de forma tópica sobre la misma rodilla, como cremas analgésicas o antiinflamatorias. Otro grupo de medicamentos y productos biológicos, de aplicación intrarticular, son los factores de crecimiento, el ácido hialurónico o las células madre o, periarticularmente, los dispositivos médicos de colágeno.

P: ¿Cuándo es necesaria la cirugía?

Para pacientes con una artrosis ya avanzada, cuando hay deformidad del eje, atrofia muscular o limitación funcional de la flexo-extensión o por el dolor. El tratamiento consiste en hacer osteotomías de corrección del eje cuando está alterado y sólo se afecta un compartimento de la rodilla, la prótesis de la rodilla es la única solución definitiva, en la que sustituimos las superficies articulares dañadas por una pieza metálica.