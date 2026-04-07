El bienestar se construye desde un enfoque integral y empático

La salud mental ha empezado a ocupar afortunadamente en los últimos años el lugar que merece dentro del concepto global de salud. Sin embargo, aunque el tema está más presente que nunca, a menudo se sigue poniendo «el foco en el lugar equivocado», comenta Laura Berdún, psicóloga general sanitaria en LB Psicología. «Muchas veces entendemos la salud mental como la ausencia de malestar. No sentirse mal o triste, no tener ansiedad, no preocuparse por nada… Pero esto no solo es poco realista, sino que además puede ser profundamente frustrante», añade.

LB Psicología, centro psicológico en Zaragoza (calle de Santiago, 27), nació en octubre de 2023 como un espacio donde cultivar el bienestar a través de un enfoque integral y empático. En las primeras sesiones de terapia suele quedar claro que muchas de las expectativas con las que las personas acuden no siempre se corresponden con lo que realmente implica un proceso psicológico.

También es habitual que muchas personas lleguen esperando soluciones rápidas, casi mágicas: «como si acudir al psicólogo —reconoce Berdún— fuese suficiente para que los problemas desaparezcan, los pensamientos negativos se controlen y ciertas emociones dejen de sentirse».

Aprender a relacionarse con lo que se siente

Sin embargo, en LB Psicología no trabajan desde ahí. «No buscamos que dejes de sentir, sino que aprendas a relacionarte de otra manera con lo que sientes. No tratamos de vaciar la mente, sino de ayudarte a entender cómo funciona. No se trata de eliminar el malestar, sino de darte herramientas para poder sostenerlo sin que te desborde», indica Berdún.

Porque, apuntan desde el centro, sentir tristeza, miedo o incertidumbre no es un error que haya que corregir, sino una parte natural de la experiencia humana. El trabajo que desarrollan no consiste en arreglar lo que le ocurre a una persona para que desaparezcan todos sus problemas, sino en acompañarla a comprenderlo y a desarrollar herramientas para gestionarlo de una forma más flexible y consciente.

«En LB Psicología trabajamos contigo para explorar emociones, identificar patrones, cuestionar la autoexigencia, aprender a poner límites y construir una relación más sana contigo mismo y con los demás», subraya Laura Berdún.

La psicoterapia es un proceso colaborativo entre terapeuta y paciente que tiene como fin la mejora de la salud mental y la promoción del bienestar emocional de la persona. Desde LB Psicología se trabaja tanto la terapia para adultos y adolescentes como la infantil, de pareja y familiar.