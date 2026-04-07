El centro privado The Power FP obtiene la autorización definitiva para impartir FP en Aragón

El Gobierno de Aragón ha autorizado The Power FP, abierto el pasado septiembre (2025) en el barrio de La Almozara de Zaragoza, como centro oficial de Formación Profesional. En la nueva instalación, ubicada en la avenida Pablo Gargallo, ya se ha impartido clases en el presente curso escolar (2025-2026), pero su autorización como centro reglado no estaba completa hasta ahora. Con la publicación de la autorización de su apertura en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este lunes, 6 de abril, queda incorporado al sistema educativo de Aragón y, por tanto, ya puede expedir títulos oficiales. La gestión del centro depende del grupo educativo privado The Power MBA, que trabaja en implantar una universidad privada en el cacahuetes 4 de la Expo de Zaragoza.

Según explican fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, con la publicación de la orden se completa la autorización de apertura de The Power FP desde el curso actual. De esta forma, las calificaciones de los alumnos que ahora estudian en el mismo se registran ya dentro de un centro privado reglado y perteneciente al sistema educativo aragonés.

Fuentes de The Power explican que, de cara al próximo curso, está previsto incorporar disciplinas de alta demanda en el centro como Técnico en Electricidad especializado en Data Centers o Técnico en Climatización especializado en Data Centers. El objetivo es ofrecer formación en las distintas áreas vinculadas que demandan los centros de datos, cada vez más presentes en la comunidad y, como recuerdan, "en incipiente desarrollo".

The Power FP es un centro privado de Formación Profesional especializado en márquetin y tecnología. La orden del BOA lo autoriza para, este curso (25-26), impartir los grados que ya tiene en marcha, que son un ciclo formativo de grado medio, Sistemas Microinformáticos y Redes, y dos de grado superior: desarrollo de aplicaciones multiplataforma y márquetin y publicidad. Los tres tienen una capacidad de dos grupos de estudiantes durante la mañana y otros dos durante la tarde, con 30 plazas por aula. Suman así un total de 360 puestos (120 por ciclo).

La orden también detalla que el centro privado The Power FP está adscrito al instituto público Andalán, en la calle París de Zaragoza. Este se convierte así en el centro de referencia para gestiones administrativas. Asimismo, el Gobierno de Aragón informa de que el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte aprobará el personal docente, previo informe de la Inspección de Educación.

El centro de La Almozara abrió sus puertas el 22 de septiembre en la avenida Pablo Gargallo. Según informaron el pasado verano desde The Power, las instalaciones ocupan 1.300 metros cuadrados y están distribuidas en 14 espacios formativos que cuentan con aulas de desarrollo web, talleres de programación, laboratorios de reparación y simuladores de incidencias críticas. También entonces detallaron que la inversión alcanzaba los 4 millones de euros y que se esperaba duplicar el número de alumnado para el siguiente curso escolar.

Según indicaron en julio de 2025, entre los planes de este grupo educativo también está la apertura de un tercer centro de FP. Fuentes del mismo aclaran que para el próximo curso escolar no se contempla la apertura de nuevos centros de Formación Profesional, e informan de que enfocan los esfuerzos en "empujar" el proyecto de implantar una universidad privada en Zaragoza.

The Power MB uno de los tres grupos educativos privados que buscaba implementar un campus privado en Aragón en los próximos años. Los trámites para poner en marcha el proyecto comenzaron hace un año, pero en verano se aprobó una modificación del Real Decreto 640/2021 por la que se endurecían los requisitos para abrir campus privados. Ello implica iniciar de cero la tramitación para instalarse en la comunidad. En noviembre, el Gobierno de Aragón anunció que impondría un recurso en el Tribunal Supremo.

Desde The Power explican que se mantienen a la espera de la publicación de la norma que desarrolle el Real Decreto del Gobierno de España y apuntan que de forma reciente se han reunido las comunidades autónomas para articular la nueva ley. El grupo educativo privado presentará una nueva memoria ajustada al cambio normativo del Gobierno Central "próximamente".