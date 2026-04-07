El restaurante Callizo de Aínsa responde a Cenando con Pablo tras las críticas: "Muchos visitantes se llevaban este pan a casa como recuerdo"

La hostelería española ha tenido que aprender a saber lidiar con los influencers gastronómicos. Creadores de contenido con muchos seguidores que se han especializado en diferentes tipos de comida y cuyos vídeos logran hacerse virales rápidamente. La visita de un influencer gastronómico a un restaurante puede ser un arma de doble filo porque si le gusta puede multiplicar el número de clientes en un corto espacio de tiempo mientras que si lo critica puede tener el efecto contrario.

Uno de los creadores de contenido gastronómicos más famosos en toda España es sin ningunda duda Cenando con Pablo que visita establecimientos hosteleros de todo tipo. Pablo Cabezali ha publicado en las últimas horas un vídeo de su visita al restaurante Callizo de Aínsa, que cuenta con una Estrella Michelin. "He venido a comer al pueblo más bonito de España: está en la provincia de Huesca y se llama Aínsa. Entre sus calles se encuentra el Restaurante Callizo, considerado para muchos uno de los mejores Restaurantes de Aragón", explicó en su perfil de Instagram.

Vista del interior del restaurante Callizo, en Aínsa, Huesca / Tripadvisor

Durante el clip compartido en redes sociales, Cenando con Pablo criticó el pan servido por el restaurante en su menú degustación de 150 euros. "Es un pan bastante normalín, de hecho hasta la corteza la encuentro un poco seca". El camarero del restaurante Callizo le preguntó al influencer si le había gustado la ración de pan que le habían servido. "Me parece flojito la verdad. Ya no es sin más como antes, a es malo. Este pan no está bueno", concluyó el creador de contenido, que más tarde elogió otros platos del menú degustación de este clásico restaurante de Aínsa.

"Hay historias que se cuentan solas"

Las palabras de Pablo Cabezali sobre la calidad del pan del restaurante Callizo, situado en la preciosa Plaza Mayor de Aínsa, se han hecho virales en todo Aragón por lo que ha decidido detallar públicamente, y con mucha elegancia, el origen del pan que sirven.

"Hay historias que se cuentan solas y otras que se amasan de madrugada. En Restaurante Callizo trabajamos con un pan muy especial, elaborado por una panadería con más de 90 años de historia. Un pan hecho con harina 04 de Aragón, de los de antes, de los que pesan cerca de 2 kilos y acompañaban a cuadrillas de cazadores y romerías en la montaña", se puede leer en un bonito post de Instagram.

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Además, desde el restaurante Callizo, dirigido por los cocineros Josetxo Souto y Ramón Aso, han querido también homenajear el duro oficio del panadero. "Es el pan de las madrugadas frías, de hornos encendidos cuando aún no ha salido el sol. El de quienes siguen recorriendo pueblos menos conocidos para que esta tradición no desaparezca. Porque cada vez quedan menos panaderías así... y para nosotros, apoyarlas no es una opción, es parte de nuestra esencia. Hace tiempo entendimos que viajar también es descubrir sabores nuevos y que uno reconoce donde está cuando prueba un pan, un aceite o un vino de la tierra. Son esos pequeños detalles los que definen un lugar", detallan desde el establecimiento, que invita a los turistas a llevarse un trozo de pan de Aínsa.