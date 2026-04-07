La Red Troncal de Hidrógeno atravesará 28 municipios de Aragón en un recorrido de 191 kilómetros

El hidrógeno verde sigue cogiendo fuerza en Aragón. Enagás pondrá en conocimiento de la ciudadanía de la comunidad la Red Troncal de Hidrógeno, su macroproyecto en torno a la producción de este gas que conectará 13 comunidades autónomas en una infraestructura de unos 2.600 kilómetros de hidroductos. En Aragón, esta conexión alcanzará los 191 kilómetros y recorrerá 28 municipios diferentes, que en las próximas semanas conocerán de primera mano el proyecto y podrán presentar sus alegaciones o comentarios al plan de Enagás, que se define como el más grande del país y "clave" para el desarrollo económico y social de la comunidad y de toda España. Este martes ha tenido lugar la presentación al Gobierno autonómico, en un encuentro con representantes de la DGA y de Enagás.

La llamada Red Troncal del Hidrógeno atravesará Aragón en el Eje Valle del Ebro, uno de los cinco principales sectores que forman este proyecto. La comunidad contará con dos tramos de este eje, como son los 60 kilómetros que conectarán Haro (La Rioja) con Zaragoza y el siguiente, de 131 kilómetros, que une la capital aragonesa con la localidad tarraconense de Tivissa. En total, el trazado inicial propuesto por Enagás atraviesa los términos de 28 municipios repartidos entre la provincia de Zaragoza y Teruel.

Según ha explicado Enagás, la red troncal trascurrirá "en la mayor parte de su trazado en paralelo a la red de gas natural". Una decisión que permitirá "optimizar su integración territorial y ambiental" y que se considera "clave" para el desarrollo de la economía del hidrógeno verde en la comunidad, un sector en auge. El Gobierno de Aragón tiene cerca de una treintena de proyectos vinculados a la producción de este gas.

Gráfico con la veintena de municipios aragoneses que atravesará el proyecto de Enagás. / ENAGÁS

Enagás, en su Call of interest (manifestación de interés en el proyecto) lanzada hace tres años, ya señalaba la importancia de Aragón para sacar adelante esta iniciativa. Entonces, la compañía identificó puntos de producción y consumo en cada comunidad autónoma y completó su estudio en 2024, cuando señaló a Aragón como "el mayor punto de agregación de producción de hidrógeno en España".

La relación de la empresa con la comunidad se extiende con su centro de Metrología e Innovación, donde está desarrollando el proyecto Hyloop+, que se centra en "el diseño, construcción y puesta en operación de un nuevo laboratorio o banco de calibración de contadores de hidrógeno".

Reunión entre Enagás y el Gobierno de Aragón

El proyecto, ya abierto a la ciudadanía, ha sido presentado este martes ante representantes del Gobierno de Aragón. La vicepresidenta de la DGA y consejera de Economía en funciones, Mar Vaquero, ha recibido al Consejero de Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, y a la directora general de Transición Energética de la compañía, Natalia Latorre. En el encuentro también han participado Yolanda Vallés (directora general de Energía y Minas de la DGA) y Mar Paños (directora general de Promoción Industrial e Innovación).

La compañía energética ha defendido el proyecto ante la DGA , calificándolo de "clave para el desarrollo económico y social de Aragón", en una presentación en la que ha explicado los principales detalles de la inversión en la comunidad. Enagás ha destacado que esta iniciativa sirve para "impulsar la transición energética" en la comunidad y hará de Aragón "un nodo fundamental de la cadena de valor del hidrógeno", además de "reforzar" las posiciones de la autonomía en la industria o en la generación de energía.

Vaquero ha destacado que con proyectos como la Red Troncal de Hidrógeno Aragón se posiciona "por méritos propios" en el liderazgo de este sector. La iniciativa, según la vicepresidenta en funciones del Gobierno autonómico, "será mucho más exitosa si cuenta con la opinión de todos los municipios implicados".

Por su parte, el Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha señalado que “este proyecto supone un paso decisivo para que Aragón se consolide como uno de los grandes polos de la economía del hidrógeno verde en España. La Red Troncal es una infraestructura estratégica para el país, concebida para impulsar la competitividad industrial, atraer inversión y acelerar la transición energética, a la vez que será fundamental para el desarrollo económico de la región”.

Un proceso participativo por toda España

La participación pública en Aragón comenzó este 6 de abril, en un proceso que se extenderá hasta el 14 de mayo y contará con hasta ocho jornadas participativas entre el 21 y el 29 de abril. La sesión que se celebrará en Zaragoza se podrá seguir por streaming.

Aragón se integra así en el mayor plan de participación pública de estas características desarrollado en España, que recorre 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios. El PCPP de la Red Troncal Española de Hidrógeno recoge las aportaciones de administraciones públicas, organismos, asociaciones y de todos los ciudadanos interesados en participar, con una duración total prevista de 18 meses, tras los cuales se elaborará un informe final con los resultados del proceso.

El objetivo de Enagás con esta iniciativa es "explicar la infraestructura con información transparente, fomentar la participación activa de los territorios, resolver dudas y garantizar que el desarrollo de la red incorpore las mejores soluciones desde el punto de vista social y ambiental, desde una fase temprana".

En total, el proyecto de la Red Troncal Española de Hidrógeno contempla el desarrollo de unos 2.600 kilómetros de conductos de hidrógeno verde.