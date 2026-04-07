La escuela pública carga contra la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso: "Tenemos dudas de que sea legal"

Aragón concertará 1º de Bachillerato el próximo curso escolar. Y lo hará con el rechazo de sindicatos, asociaciones y partidos políticos de la oposición que defienden la escuela pública y que han cargado contra la continuidad de esta medida que el Ejecutivo autonómico ya anunció meses atrás, antes de las elecciones autonómicas del 8F, y la consejera en funciones de Educación, Tomasa Hernández, ha confirmado este martes. Además, las federeaciones de Enseñanza de organizaciones sindicales como CCOO o CGT valoran la posibilidad de aplicar medidas legales contra la misma dado que la orden que permite la concertación de esta etapa, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se trata de una modificación de la anterior. Con todo, aclaran que esperaran a la publicación oficial para tomar medidas.

"Tenemos dudas de que sea legal", ha indicado Alfonso Alegre, de CCOO. Esta incertidumbre llega porque se trata de una modificación de la anterior orden, de noviembre, y porque se ha anunciado, además, con el Gobierno de Aragón en funciones y con el presupuesto prorrogado, lo que para ellos añade "gravedad" a la medida. También así lo ha señalado desde CGT José Luis Ruiz, que ha informado de que el sindicato ya convocaron asambleas internas la semana pasada para esta, la del 6 de abril, para tratar la concertación y ahora decidirán en ellas decidirán si llevar a cabo nuevas movilizaciones. En enero, convocaron una huelga de tres días contra esta medida que, indicaron, tuvo un seguimiento "masivo".