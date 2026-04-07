Fisioterapia y salud mental: integrar para recuperar mejor

La relación entre cuerpo y mente ha dejado de ser una hipótesis para consolidarse como un principio incuestionable en las ciencias de la salud. En este contexto, la fisioterapia ya no puede limitarse a la dimensión exclusivamente física del paciente. Tal y como se plantea la fisioterapia en salud mental no constituye un ámbito aislado, sino una perspectiva transversal que debería impregnar toda práctica clínica.

Actualmente, los datos epidemiológicos refuerzan esta necesidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad las más prevalentes. En el ámbito musculoesquelético, se ha observado que entre el 25% y el 40% de los pacientes con dolor crónico presentan sintomatología ansioso-depresiva asociada, lo que condiciona negativamente la evolución clínica, la adherencia terapéutica y la percepción del dolor.

Este fenómeno adquiere una especial relevancia en los procesos de rehabilitación. En pacientes sometidos a una artroplastia o en personas que han sufrido un ictus, la presencia de sintomatología depresiva se asocia con una recuperación funcional más lenta, pudiendo incluso duplicar el tiempo necesario para alcanzar determinados objetivos terapéuticos. No se trata únicamente de una carga psicológica añadida, sino de un factor clínico que puede influir de forma directa en la respuesta fisiológica al tratamiento, en la adherencia terapéutica y en la capacidad del paciente para implicarse activamente en su proceso de recuperación.

Evaluación fisioterapéutica

Desde una perspectiva clínica, esto obliga a replantear la evaluación fisioterapéutica. Más allá de la exploración articular o muscular, es necesario incorporar indicadores clínicos y observacionales vinculados al estado emocional del paciente, como patrones respiratorios disfuncionales, aumento mantenido de la tensión muscular, conductas de evitación del movimiento o una baja autoeficacia percibida. Estos elementos, lejos de constituir hallazgos secundarios, aportan información esencial para comprender de forma integral la experiencia del paciente, su manera de afrontar el dolor o la discapacidad y su capacidad de participación en el proceso terapéutico.

En este sentido, el ejercicio terapéutico ha demostrado ser una herramienta de alto valor. La evidencia reciente indica que programas estructurados de ejercicio supervisado pueden reducir los síntomas depresivos con una eficacia comparable a intervenciones psicológicas de primera línea en casos leves y moderados. Además, el movimiento consciente —trabajado desde enfoques como la terapia de conciencia corporal— facilita la integración sensoriomotora y mejora la regulación emocional.

Es importante subrayar que la integración de la salud mental en el ámbito de la fisioterapia no implica invadir competencias propias de la psicología clínica, sino enriquecer el abordaje terapéutico desde una perspectiva más integral. En este contexto, pueden distinguirse tres ejes fundamentales: la identificación temprana de signos de alerta, la adecuación de las estrategias de intervención al estado emocional del paciente y la consolidación de una alianza terapéutica sólida, capaz de favorecer la adherencia, la participación activa y la evolución clínica.

La adherencia al tratamiento como factor psicológico

La adherencia al tratamiento, uno de los principales retos en fisioterapia, está estrechamente vinculada a factores psicológicos. La motivación, las creencias sobre el dolor o el miedo al movimiento (kinesiofobia) condicionan la participación activa del paciente. Por ello, el fisioterapeuta debe adoptar un enfoque comunicativo que combine información clara, validación emocional y establecimiento de objetivos realistas.

En ámbitos específicos como la geriatría, la neurología o la pediatría, esta integración resulta aún más crítica. En personas adultas mayores, por ejemplo, la interacción entre deterioro cognitivo, aislamiento social y pérdida funcional exige intervenciones que contemplen simultáneamente aspectos físicos y psicosociales. Del mismo modo, en pacientes neurológicos, la rehabilitación no puede abordarse de forma independiente de las alteraciones emocionales que con frecuencia acompañan al proceso de enfermedad.

En conclusión, la fisioterapia contemporánea se enfrenta a un cambio de paradigma. La evidencia científica y la práctica clínica coinciden en señalar que la recuperación óptima solo es posible cuando se aborda al paciente de manera integral. Integrar la salud mental no es una opción ni una especialización, sino una competencia esencial para mejorar resultados, optimizar recursos y ofrecer una atención verdaderamente centrada en la persona.

La fisioterapia, entendida así, se consolida como una disciplina clave en la promoción de la salud global, capaz de intervenir no solo sobre el movimiento, sino también sobre la experiencia humana del dolor, la enfermedad y la recuperación.

( * ) Sandra Calvo es coordinadora de la Sección de Salud Mental del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón y Yolanda Marcén, miembro de la Junta de Gobierno.