Un herido grave y otro leve al caer un turismo sobre un camión en la A-23 en Villanueva de Gállego
El accidente, ocurrido de madrugada, obligó a cortar la circulación hasta las 6.25 horas, mientras los dos heridos fueron trasladados al hospital Miguel Servet
Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este martes en la A-23, a la altura del kilómetro 299, en el término municipal de Villanueva de Gállego, se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas de gravedad.
Según ha informado la Guardia Civil, el aviso se produjo a las 3.10 horas, cuando un turismo se salió de la vía y cayó sobre un vehículo articulado que circulaba por la autovía. Como consecuencia del impacto, resultaron heridos el conductor del camión, de carácter grave, y el taxista, que sufrió lesiones leves.
Los dos afectados fueron evacuados al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Las primeras informaciones apuntan a que la causa del accidente fue una distracción. El siniestro obligó además a realizar cortes de tráfico en este punto de la A-23 hasta las 6.25 horas. Posteriormente, la circulación quedó restablecida y la situación ha vuelto a la normalidad.
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