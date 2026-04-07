Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaMuerto en ZaragozaForestaliaPiscinas ZaragozaLeapmotorHeladerías
instagramlinkedin

Un herido grave y otro leve al caer un turismo sobre un camión en la A-23 en Villanueva de Gállego

El accidente, ocurrido de madrugada, obligó a cortar la circulación hasta las 6.25 horas, mientras los dos heridos fueron trasladados al hospital Miguel Servet

En el siniestro, ocurrido de madrugada en la A-23, se han visto involucrados un taxi y un camión.

En el siniestro, ocurrido de madrugada en la A-23, se han visto involucrados un taxi y un camión. / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este martes en la A-23, a la altura del kilómetro 299, en el término municipal de Villanueva de Gállego, se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Según ha informado la Guardia Civil, el aviso se produjo a las 3.10 horas, cuando un turismo se salió de la vía y cayó sobre un vehículo articulado que circulaba por la autovía. Como consecuencia del impacto, resultaron heridos el conductor del camión, de carácter grave, y el taxista, que sufrió lesiones leves.

Los dos afectados fueron evacuados al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Noticias relacionadas

Las primeras informaciones apuntan a que la causa del accidente fue una distracción. El siniestro obligó además a realizar cortes de tráfico en este punto de la A-23 hasta las 6.25 horas. Posteriormente, la circulación quedó restablecida y la situación ha vuelto a la normalidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza
  2. El barrio 'de la Química' en Zaragoza que ha actualizado su mapa de suelos: 'No queremos generar alarma, pero existe un problema
  3. La crónica del Real Zaragoza-Mirandés. Un monumental bofetón al sueño de la salvación
  4. El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober vuelve a mostrarse
  5. El área metropolitana de Zaragoza tiene espacio residencial para siete nuevos 'pueblos' de 5.000 habitantes
  6. Las razones por las que el Real Zaragoza todavía puede obrar el milagro de la salvación
  7. La Facultad de Veterinaria ya camina hacia el 'top' de la investigación: 'Llevábamos mucho tiempo esperando esto
  8. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Podemos hacer más para evitar esos goles, estamos jugando finales

Adrián, el joven de Zuera que triunfa en las olimpiadas de Física, Química y Matemáticas a sus 17 años: "Siempre fue un niño adelantado"

Adrián, el joven de Zuera que triunfa en las olimpiadas de Física, Química y Matemáticas a sus 17 años: "Siempre fue un niño adelantado"

Un herido grave y otro leve al caer un turismo sobre un camión en la A-23 en Villanueva de Gállego

Un herido grave y otro leve al caer un turismo sobre un camión en la A-23 en Villanueva de Gállego

La consultora del hermano de una directiva de Forestalia evaluó expedientes de la energética de Fernando Samper para el Inaga

Los memorialistas pide claveles para el homenaje a los asesinados en la guerra civil: "Es un caso clarísimo de censura, como con todo lo que huele a memoria histórica"

Los memorialistas pide claveles para el homenaje a los asesinados en la guerra civil: "Es un caso clarísimo de censura, como con todo lo que huele a memoria histórica"

Dr. Emilio Juan: "La artrosis no tiene cura, pero existen tratamientos y recomendaciones que retrasan su aparición y alivian los síntomas"

Fisioterapia y salud mental: integrar para recuperar mejor

Fisioterapia y salud mental: integrar para recuperar mejor

El centro privado The Power FP obtiene la autorización definitiva para impartir FP en Aragón

El centro privado The Power FP obtiene la autorización definitiva para impartir FP en Aragón

Se traspasa una popular pastelería en el parque Miraflores de Zaragoza: ¨Emprendes con mucha ilusión pero la vida cambia¨

Se traspasa una popular pastelería en el parque Miraflores de Zaragoza: ¨Emprendes con mucha ilusión pero la vida cambia¨
Tracking Pixel Contents