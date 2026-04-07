El ladrillo se recalienta en Aragón: la vivienda bate récords y dispara las compraventas

Decir que el precio de la vivienda no para de subir ya no suena novedoso. Lo malo es que seguirá haciéndolo porque hay más demanda que oferta y porque el efecto de la guerra de Irán acabará notándose en el precio final, es decir, en el bolsillo de los ciudadanos, al menos de aquellos que puedan permitirse un piso que en Aragón se sitúa en los 1.743 euros por metro cuadrado de media, un 10,6% más que en 2024.

Es la principal conclusión del Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025, que resume que el precio de la vivienda ha registrado un nuevo máximo histórico tras once años consecutivos de crecimiento. Aragón no se libra de una tendencia que no tiene visos de cambiar, pero, aun así, no se encuentra entre las comunidades más caras, de ahí que los inversores hayan puesto el ojo en la región para hacer negocio.

Viviendas en construcción en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Existe una importante diferencia entre el precio de la vivienda nueva, con un precio de 2.169 euros el m² (un 12,4% más que en 2024), y el de la usada, que se sitúa en 1.646 euros el m² (+10%). En ambos casos, la subida supera a la media nacional, aunque desde el sector reiteran con frecuencia que queda margen de crecimiento respecto a 2007.

El tamaño cuenta

Si uno se fija en la superficie del piso, también se aprecian diferencias. Por ejemplo, en un piso de menos de 40 m² se paga el m² a 2.205 euros de media, mientras que en las viviendas que oscilan entre los 40 y los 60 m² el precio medio es de 2.220 euros. Conforme aumenta la superficie, más barato resulta el metro cuadrado. Así, las viviendas entre los 60 y los 80 m² rondan los 1.863 euros el m² y las que superan los 80 m² caen hasta los 1.815, siempre según el estudio.

El sector está viviendo uno de sus momentos más dulces y prueba de ello es el número de compraventas firmadas durante 2025, hasta 18.611, un 13% más que en 2024. La mayoría son de segunda mano, con 14.869 operaciones, pero la vivienda nueva empieza a coger ritmo en Aragón, gracias principalmente a los nuevos desarrollos que están surgiendo en Zaragoza capital. Así, el balance del año pasado arroja que se incrementó en un 25,4% la compra de viviendas de nueva construcción hasta alcanzar las 3.742.

La inmensa mayoría de las residencias que se adquieren son pisos, mientras que el 29% corresponde a viviendas unifamiliares. Según el estudio, el peso de las compraventas de vivienda unifamiliar se ha incrementado durante el último año, tras dos años consecutivos de descensos. Desde los máximos posteriores al periodo de la covid, se ha ido volviendo progresivamente a una cierta normalidad, pero con más interés del que existía antes de la crisis sanitaria.

Cartel informativo con una nueva promoción de viviendas. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La superficie media de la vivienda transmitida en 2025 se ha incrementado por segundo año consecutivo. Las viviendas más grandes (más de 80 m²) son las más atractivas y representan el 45,36% de las compraventas registradas. Le siguen, a distancia, aquellas que oscilan entre los 60 y los 80 m² (30%) y las que se encuentran entre los 40 y los 60 m² (21,6%). El número de pisos con menos de 40 m² es residual y apenas representa el 3,2% de las operaciones. En cuanto a la media, la vivienda libre tiene una superficie media de 104 m², frente a los 84 de la protegida.

En cuanto a las hipotecas, durante 2025 se firmaron 13.110, un 19,3% más que en 2024. Aragón se encuentra entre las comunidades en las que menos préstamos se firmaron, por detrás de Baleares, Asturias, Extremadura, Cantabria, Navarra y La Rioja, y el importe medio fue de 130.229 euros.