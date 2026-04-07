París/64 cierra una ampliación de capital con el fondo GSIF España para crecer y alcanzar 30 millones de euros de facturación en 2030

La marca española de bolsos París/64 ha completado una ampliación de capital con GSIF España, el fondo de impacto gestionado por Global Social Impact Investments (GSI), con el objetivo de impulsar su crecimiento fuera de España y avanzar hacia su meta de alcanzar los 30 millones de euros de facturación en 2030.

Gracias a la incorporación de GSIF España como inversor, la firma podrá "fortalecer el plan tecnológico" de la compañía, perfeccionando el control de sus procesos internos y reforzando su plantilla en diferentes departamentos.

Según explicó la empresa en un comunicado, la operación servirá para afianzar "un modelo empresarial que pone en valor la alta artesanía", generando empleo ligado al territorio y apoyando la reactivación de una comarca especialmente castigada por la deslocalización industrial.

Tras la reciente apertura de su 'flagship store' en Nueva York y la implantación de varios 'corners' en El Corte Inglés, París/64 prevé seguir afianzando su presencia en el mercado nacional y en el exterior, con nuevas tiendas programadas en ciudades como París, Tokio, Londres, Lisboa y Seúl de aquí a 2030.

Junto a las tiendas físicas, la compañía mantendrá su apuesta por el desarrollo de sus distintos canales de comercialización, con especial foco en su tienda online, que ya concentra más del 60% de las ventas internacionales, así como en el canal 'wholesale'.

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"Paría/64 es un buen ejemplo del tipo de empresas que respaldamos desde GSIF España: compañías con capacidad de crecimiento, un modelo sólido y un impacto positivo tangible en su entorno. En este caso, además, con una contribución muy relevante al empleo y a la recuperación de un saber hacer artesanal con fuerte arraigo en el territorio", señaló el socio de GSIF España, Daniel Sandoval.