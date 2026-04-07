Sesé mantiene su crecimiento sostenido y eleva sus ingresos a 1.138 millones de euros

Sesé cerró 2025 con unos ingresos de 1.138 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,8% respecto al año anterior. De esta forma, mantiene su trayectoria de crecimiento sostenible, priorizando la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones. Esta evolución de la compañía también se refleja en su EBITDA, que aumentó un 11% hasta alcanzar los 65 millones de euros.

Como consecuencia del complejo contexto sectorial y de mercado, Sesé ha mantenido sus indicadores al alza de forma sostenida, pero de forma más contenida de lo previsto. A pesar de ello, la compañía se ha adaptado a estas condiciones realizando un esfuerzo significativo en términos de optimización y eficiencia para dar prioridad a la rentabilidad de sus operaciones.

Alfonso Sesé, presidente de Sesé, ha destacado que “nuestra máxima prioridad y responsabilidad es asegurar la competitividad de la compañía y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El contexto es desafiante, pero estamos preparados para adaptarnos a los requerimientos del mercado y, lo más importante, seguir acompañando a nuestros clientes con determinación y bajo el compromiso de generarles el mayor valor”.

Por su parte, Sergio Treviño, consejero delegado de Sesé, ha asegurado que “contamos con nuevos contratos estratégicos confirmados para los próximos cinco años valorados en 1.000 millones de euros que nos permiten mirar al futuro con solidez. Al mismo tiempo, seguiremos impulsando medidas de eficiencia y optimización de costes que nos permitan proteger la competitividad de la compañía e incrementar los niveles de rentabilidad”.

Sesé registró en 2025 un desempeño positivo gracias a su diversificación regional y de servicios, que le ha permitido compensar los desequilibrios derivados de contextos locales y sectoriales más exigentes, como el crecimiento ralentizado del transporte por carretera o la volatilidad de los volúmenes de producción en automoción en Europa y Estados Unidos, una industria clave para la compañía.

Eficiencia y flexibilidad

Con el objetivo de maximizar la eficiencia de sus operaciones y seguir aportando el mayor valor añadido a sus clientes, la compañía impulsó en 2025 sus primeras terminales de carga y estacionamiento seguro con el objetivo de optimizar los flujos de la cadena de suministro y proporcionar más de 370 espacios adicionales de aparcamiento vigilado para vehículos y contenedores marítimos.

El área de logística mantuvo un desempeño sólido durante el último ejercicio a través de la diversificación de su actividad en nuevos sectores y la consolidación y ampliación de sus operaciones en los mercados en los que está presente, especialmente en Europa, México y Brasil con la incorporación de nuevas operaciones.

La compañía también llevó a cabo las primeras pruebas con duotráiler en Alemania, ampliando la proyección de un modelo de transporte que en España ha demostrado combinar la eficiencia económica con la reducción de la huella ambiental. Además, anunció el lanzamiento de la primera prueba de un vehículo pesado autónomo en el sur de Europa, avanzando hacia una cadena de suministro más digital, eficiente y competitiva.

En el ámbito industrial para automoción, Sesé avanzó en la adaptación de sus líneas de producción para el ensamblaje de módulos para vehículos eléctricos, mediante una inversión global de 54 millones de euros, y preparó sus operaciones para el montaje de nuevos módulos como el Cockpit, que se añade a los ensamblajes que ya realizaba en Europa y Norteamérica como el Frontend, los ejes delantero y trasero, la consola central o los faros, entre otros.

Un plan estratégico

Durante los últimos dos años la compañía ha realizado un especial esfuerzo por desarrollar sus negocios y servicios en las principales regiones donde opera (Europa, México, Brasil y Estados Unidos), y ya cuenta con contratos confirmados para los próximos cinco años valorados en más de 1.000 millones de euros. Una base que le permite afrontar su plan estratégico con estabilidad y solidez.

Entre otros proyectos, la compañía ha ampliado a comienzos de 2026 sus operaciones logísticas en México con nuevos proyectos en el ámbito de automoción. Adicionalmente, en el ámbito aéreo y marítimo, ampliará próximamente su capacidad logística aeroportuaria para contar con la mayor terminal de carga del Aeropuerto de Zaragoza.