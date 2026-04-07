Si vives en estos pueblos de Aragón puedes ahorrarte hasta 600 euros en la declaración de la renta

Este miércoles 8 de abril de 2026 comienza la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que se prolongará hasta el 30 de junio. Llegado este momento, conviene revisar con detalle todas las deducciones disponibles antes de confirmar y presentar el borrador con el fin de ahorrar lo máximo posible en la factura fiscal. Por ejemplo, en Aragón existe una ventaja fiscal poco conocida que permite deducirse hasta 600 euros a quienes vivan en determinados núcleos rurales afectados por la despoblación.

No se trata de una deducción general para los habitantes de cualquier pequeño municipio, sino de un beneficio para aquellos contribuyentes con residencia habitual en asentamientos rurales en riesgo extremo de despoblación, los incluidos en el llamado Rango X, el más bajo dentro de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA). En total hay alrededor de 700 asentamientos de este tipo en la comunidad.

La cuantía de la deducción asciende a 600 euros. En caso de tributación conjunta, esa cantidad puede aplicarse por cada contribuyente que reúna las condiciones exigidas por la normativa aragonesa.

Pueden beneficiarse de esta deducción quienes vivan en el Aragón más despoblado. / EL PERIÓDICO

Quién puede aplicarse la deducción

Para beneficiarse de esta rebaja fiscal, hay que cumplir una serie de requisitos de renta y permanencia. En primer lugar, la suma de la base liquidable general y del ahorro no puede superar los 35.000 euros en declaración individual ni los 50.000 euros en conjunta. Además, la base imponible del ahorro no debe rebasar los 4.000 euros, con independencia de la modalidad de tributación.

La norma añade otra condición importante: el contribuyente debe mantener su residencia habitual en uno de estos asentamientos rurales no solo durante el año en que se devenga el impuesto, sino también durante los cuatro ejercicios siguientes. Ese requisito es una de las claves de esta deducción autonómica.

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Qué pueblos de Aragón entran en la deducción

Los municipios beneficiados son aquellos asentamientos clasificados en Rango X dentro de la estructura territorial aprobada por Aragón. Esa clasificación se actualiza de forma oficial para la aplicación de deducciones autonómicas en el IRPF por residencia en determinados municipios y puede consultarse a través de la Estructura del Sistema de Asentamientos de Aragón, donde el Gobierno autonómico publica el listado correspondiente.

Por eso, antes de presentar la declaración, conviene revisar si el lugar de residencia figura dentro de esa categoría de riesgo extremo de despoblación, ya que no basta con vivir en un pueblo pequeño para poder aplicar automáticamente la deducción.

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. / Biel Aliño / EFE

Otras deducciones autonómicas en Aragón

Junto a esta ventaja fiscal ligada al medio rural, Aragón contempla otras deducciones autonómicas en el IRPF. Entre ellas figuran beneficios por cuidado de personas dependientes, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales, por la adquisición de libros de texto y material escolar, por gastos de guardería para niños menores de 3 años o por clases de apoyo y refuerzo.

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En un contexto marcado por la despoblación, esta deducción de hasta 600 euros se convierte en un incentivo para fijar población en el territorio.