SOS Sanidad Pública Aragón vuelve a salir a la calle para denunciar un sistema "debilitado": "La salud no puede ni debe esperar"

Por y para el ciudadano. Como ya hicieran en noviembre con una manifestación, la plataforma SOS Sanidad Pública Aragón se ha concetrado a las puertas de la Diputación Provincial de Zaragoza este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, para denunciar "el deterioro que sufre el sistema y los ciudadanos, que se encuentran con una sanidad que está muy debilitada". Así lo ha indicado Ángeles Pevidal, integrante de la agrupación que conforman cerca de veinte de entidades que ha remarcado que "el derecho de la salud está en juego y esta no puede ni debe esperar".

Pevidal ha explicado que la plataforma SOS Sanidad Pública ha vuelto a salir a la calle por tres motivos principales. El primero de ellos, "unas listas de espera que desesperan" y que, a su juicio, "son derivadas de la mala gestión" del Gobierno de Aragón, ahora en funciones. Pevidal ha sostenido que las largas demoras son "el principal motivo para la fuga y trasvase de usuarios" a la sanidad privada.

En segundo de ellos, y en la misma línea, Pevidal ha hecho referencia a la "mal llamada colaboración público-privada", refiriéndose con ella a las derivaciones a hospitales privados o a la contratación de personal externo en determinadas especialidades cuando las plazas vacantes no se cubren con profesionales del Salud (Servicio Aragonés de Salud) por el déficit de profesionales que sufre la comunidad. En nombre de SOS Sanidad Pública, ha señalado que estas acciones son respuesta de "la gestión ineficaz del Gobierno de Aragón". "Lo público pone dinero y lo privado hace gestión y negocios. La salud no puede ser un negocio", ha defendido.

Como tercer punto, Pevidal ha insistido en la importancia de "fortalecer la Atención Primaria", que ha recordado que es "la puerta de entrada al sistema sanitario" y que consideran "inaccesible para muchas personas". La plataforma ha añdido a ello la falta de profesionales sanitarios y también de servicios pediátricos en algunos sectores.

Pevidal también ha denunciado las condiciones de los profesionales sanitarios, una reivindicación que llega en un momento de amenaza de una nueva huelga de médicos y facultativos en Aragón. Esta llega por parte de CESM Aragón y Fasamet, sindicatos que en los últimos meses han ido a los paros hasta tres veces para exigir mejoras en sus condiciones laborales al Gobierno autonómico y un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad.

Las organizaciones han convocado una huelga solo regional en la semana del 20 de abril a la que sucederá otra nacional en la del 27. Desde la plataforma han expresado que comparten algunas de estas reivindiaciones mientras rechazan otras que consideran "corporativistas".

Para hacer frente a este "deterioro" que denuncian, desde la plataforma han planteado "cambios organizativos como optimizar los recursos, promover las condiciones de empleo" o "derogar las leyes tanto autonómicas como estatales que dieron paso a la privatización". "Sobre todo defendemos un modelo basado en la equidad y en la planificación", han señalado.

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Pevidal ha apuntado que, para ello, es fundamental que haya "movilización ciudadana", y ha asegurado que, si la situación no camia, a partir de ahora van a iniciar movilizaciones en defensa de la sanidad pública tanto en Aragón como a nivel estatal. La plataforma ya se movilizó el pasado 9 de noviembre con una manfiestación que recorrió las calles de Zaragoza en defensa de la sanidad pública.