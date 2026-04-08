Ángel de la Fuente avisa en Zaragoza: "Mantener unas pensiones generosas va a provocar que muchas otras partidas sufran"

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha celebrado este miércoles, en el Hotel Palafox de Zaragoza, un nuevo Foro ADEA. En esta ocasión, la asociación ha contado con la presencia de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Durante su intervención, De la Fuente ha analizado la evolución reciente de la economía española, los riesgos que amenazan su crecimiento, la sostenibilidad de las cuentas públicas y el debate abierto en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Como ya va siendo habitual, la cita ha comenzado con “El minuto social” para dar espacio a diferentes asociaciones, dentro del programa ADEA Social. En esta ocasión, la invitada ha sido Apsatur Aragón, Asociación de Pacientes con Sarcomas y otros Tumores Raros de Aragón, entidad dedicada a atender las necesidades de las personas con estas enfermedades, impulsar la sensibilización social y reclamar mejoras en el sistema sanitario para garantizar el acceso al mejor tratamiento.

El presidente de ADEA, Fernando Rodrigo, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha presentado al invitado, Ángel de la Fuente, destacando su trayectoria “como una de las voces más rigurosas en el ámbito de la economía pública, la financiación territorial y la sostenibilidad de las cuentas públicas en España, así como su compromiso con el análisis técnico independiente”.

En un contexto de creciente incertidumbre económica y geopolítica, el director ejecutivo de FEDEA ha puesto el foco en los factores que han sostenido el crecimiento reciente de la economía española, pero también en sus debilidades estructurales. Asimismo, ha advertido sobre la presión creciente del gasto en pensiones y otras partidas, y ha defendido la necesidad de abordar con mayor rigor el debate sobre la financiación autonómica para avanzar hacia un modelo más transparente y sostenible.

Evolución de la economía

Durante su intervención, De la Fuente ha comenzado analizando la evolución reciente de la economía española, destacando que ha resistido mejor de lo esperado en un contexto internacional turbulento. No obstante, ha subrayado que ese mejor comportamiento se explica en buena medida por factores externos favorables. “La economía española ha aguantado muy bien, mejor de lo que esperábamos casi todos, pero quizá más gracias a vientos de cola favorables que a haber hecho bien los deberes”, ha señalado, citando el crecimiento de la población por la inmigración, el turismo, los fondos europeos y la menor exposición a algunos shocks internacionales.

En este contexto, el economista ha advertido de que el balance es menos positivo en términos per cápita y de productividad. Según ha explicado, parte del crecimiento del PIB se ha apoyado en el aumento de la población, mientras que la productividad se mantiene en niveles similares a los europeos. “Si miramos la evolución per cápita en lugar del crecimiento total, nuestra ventaja con respecto a Europa es bastante menor”, ha afirmado.

Sostenibilidad fiscal

En el bloque dedicado a las finanzas públicas, el director ejecutivo de FEDEA ha incidido en la fragilidad de las cuentas del Estado y en la presión del envejecimiento de la población. Ha recordado que, incluso en una fase favorable del ciclo, España mantiene déficits persistentes y que el principal foco de preocupación está en la Seguridad Social. “Todos los años el Estado tiene que inyectar del orden de 60.000 millones para cubrir el agujero de la Seguridad Social contributiva”, ha advertido, alertando de que esta tendencia irá a peor con la jubilación del baby boom.

En este sentido, De la Fuente ha sido especialmente crítico con la reforma de pensiones, al considerar que ha eliminado mecanismos de contención del gasto sin introducir medidas compensatorias suficientes. A su juicio, el problema no es tanto la sostenibilidad del sistema como el coste de oportunidad para otras políticas públicas. “Mantener unas pensiones generosas va a provocar que muchas otras partidas sufran”, ha afirmado, citando infraestructuras, sanidad o educación.

Financiación autonómica

La parte central de su intervención se ha centrado en la reforma del sistema de financiación autonómica. De la Fuente ha advertido de que, aunque la propuesta del Gobierno incorpora elementos positivos, no despeja todos los riesgos. Ha valorado la simplificación parcial del modelo y la eliminación de algunos fondos, aunque ha lamentado la creación de otros nuevos de difícil justificación. “La propuesta del Gobierno tiene partes interesantes y positivas que habría que valorar, y podría ser un buen principio para un proceso de negociación”, ha señalado.

No obstante, ha mostrado sus reservas ante la inyección adicional de recursos prevista y sus efectos sobre la disciplina fiscal. Asimismo, ha explicado que la reforma no provoca pérdidas en términos absolutos, pero sí altera la posición relativa de los territorios. “Nadie pierde financiación en términos absolutos, pero en términos relativos hay quien gana y hay quien pierde”, ha resumido, destacando que Aragón quedaría en la última posición relativa, pese a mejorar en euros.

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Como cierre, el economista ha defendido que existe margen para mejorar el modelo y alcanzar un acuerdo amplio si se aborda con visión de Estado. Ha planteado avanzar hacia un sistema más estable y aceptado por una mayoría de territorios, manteniendo una igualdad razonable en el acceso a los servicios públicos. “Hay mimbres para intentar llegar a un acuerdo de esta línea, pero la voluntad política no se ve muy cercana”, ha concluido.