Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras HuervaTrump IránHugo GarcésVuelos ZaragozaPueblo Aday MaraVivienda Aragón
instagramlinkedin

Un 'apagón' en el centro de Zaragoza deja sin luz semáforos, hogares y comercios

Más de mil vecinos se quedan sin luz desde primera hora de la mañana por una avería en la que ya trabaja Endesa

El paseo Sagasta de Zaragoza, esta pasada semana.

El paseo Sagasta de Zaragoza, esta pasada semana. / Laura Trives

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Un apagón en el centro de Zaragoza está afectando a semáforos, comercios y hogares desde las 9.50 horas de este miércoles. Según han confirmado fuentes de Endesa, un total de 1.130 clientes de la zona comprendida entre paseo Sagasta, paseo Cuéllar y Camino Las Torres están sin luz desde primera hora por una avería de la que se desconocen las causas.

Según han explicado estas mismas fuentes, se trata de una avería en la línea de Media Tensión subterránea que alimenta a toda esa zona, pero el apagón "no afecta a todos los clientes", sino a tan solo 1.130 usuarios del centro de Zaragoza. Sí que es verdad que el apagón ha provocado también el fundido a negro de algunos semáforos, que no afecta a todas las intersecciones y que se está gestionando ya por la Policía Local de Zaragoza.

Se trata de una afeción en la línea de San Juan, dependiente de la subestación transformadora de Miraflores, pero todavía no se han podido aclarar las causas de esta avería.

Noticias relacionadas

A pesar de ello, desde Endesa confían en ir restableciendo el suministro paulatinamente a todos los afectados desde el centro de control.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aragón concertará Bachillerato a partir del próximo curso
  2. Aparece un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza
  3. Incertidumbre en tres piscinas de Zaragoza: el ayuntamiento ya ha comunicado la continuidad del contrato pero siguen las dudas
  4. La Aemet confirma el cambio brusco en el tiempo en Zaragoza: vuelven las lluvias y los termómetros bajarán hasta 14 grados
  5. El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
  6. Adrián, el joven de Zuera que triunfa en las olimpiadas de Física, Química y Matemáticas a sus 17 años: 'Siempre fue un niño adelantado
  7. Aday Mara inscribe su nombre en la historia del baloncesto aragonés y español al ganar la NCAA con los Michigan Wolverines (69-63)
  8. La consultora del hermano de una directiva de Forestalia evaluó expedientes de la energética de Fernando Samper para el Inaga

Teka eleva la producción en Zaragoza tras el ERE y desata la indignación sindical

Teka eleva la producción en Zaragoza tras el ERE y desata la indignación sindical

Un 'apagón' en el centro de Zaragoza deja sin luz semáforos, hogares y comercios

Un 'apagón' en el centro de Zaragoza deja sin luz semáforos, hogares y comercios

'Cazado' en Zaragoza un conductor circulando a 90 kilómetros por hora en una zona de 20: "A 20 no van ni las bicis"

'Cazado' en Zaragoza un conductor circulando a 90 kilómetros por hora en una zona de 20: "A 20 no van ni las bicis"

De Uzbekistán a la Bretaña francesa y Normandía, los destinos desde Zaragoza para una escapada en avión antes del verano

De Uzbekistán a la Bretaña francesa y Normandía, los destinos desde Zaragoza para una escapada en avión antes del verano

Una semana con precios disparados: los congresos y la final femenina de baloncesto casi triplican el precio de hoteles y apartamentos en Zaragoza

Una semana con precios disparados: los congresos y la final femenina de baloncesto casi triplican el precio de hoteles y apartamentos en Zaragoza

Ferias, congresos y finales: las grandes citas deportivas y económicas desbordan las reservas en Zaragoza

Ferias, congresos y finales: las grandes citas deportivas y económicas desbordan las reservas en Zaragoza

Aragón tiene el registro más bajo de España en el periodo medio de pago a los proveedores

Aragón tiene el registro más bajo de España en el periodo medio de pago a los proveedores

Los cazadores de Aragón han abatido más de 10.600 jabalís con el decreto contra la peste porcina africana

Los cazadores de Aragón han abatido más de 10.600 jabalís con el decreto contra la peste porcina africana
Tracking Pixel Contents