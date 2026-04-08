Un 'apagón' en el centro de Zaragoza deja sin luz semáforos, hogares y comercios
Más de mil vecinos se quedan sin luz desde primera hora de la mañana por una avería en la que ya trabaja Endesa
Un apagón en el centro de Zaragoza está afectando a semáforos, comercios y hogares desde las 9.50 horas de este miércoles. Según han confirmado fuentes de Endesa, un total de 1.130 clientes de la zona comprendida entre paseo Sagasta, paseo Cuéllar y Camino Las Torres están sin luz desde primera hora por una avería de la que se desconocen las causas.
Según han explicado estas mismas fuentes, se trata de una avería en la línea de Media Tensión subterránea que alimenta a toda esa zona, pero el apagón "no afecta a todos los clientes", sino a tan solo 1.130 usuarios del centro de Zaragoza. Sí que es verdad que el apagón ha provocado también el fundido a negro de algunos semáforos, que no afecta a todas las intersecciones y que se está gestionando ya por la Policía Local de Zaragoza.
Se trata de una afeción en la línea de San Juan, dependiente de la subestación transformadora de Miraflores, pero todavía no se han podido aclarar las causas de esta avería.
A pesar de ello, desde Endesa confían en ir restableciendo el suministro paulatinamente a todos los afectados desde el centro de control.
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