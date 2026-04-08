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Aragón impulsa la concertación del Bachillerato en plena contestación de la escuela pública

La Marea Verde se concentrará este miércoles por la tarde para exigir que se destine a los centros el salario descontado durante la huelga educativa de enero, y sindicatos, entidades y fuerzas políticas de izquierdas celebran este sábado la Fiesta de la Escuela Pública

Concentración en el instituto Luis Buñuel de Zaragoza en defensa de la escuela pública, en marzo.

Concentración en el instituto Luis Buñuel de Zaragoza en defensa de la escuela pública, en marzo. / Miguel Ángel Gracia

Cristina García

Zaragoza

El Bachillerato concertado comenzará a implantarse en Aragón a partir del curso que viene. Así lo ha anunciado la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, este martes, 7 de abril, en la misma semana que hay convocadas tanto una concentración de Marea Verde para exigir a la DGA que el dinero descontado por la huelga educativa de enero, convocada por CGT precisamente para rechazar esta medida, se destine a los colegios e institutos públicos, como una Fiesta de la Educación Pública por parte de entidades, sindicatos y fuerzas políticas de izquierdas. La protesta educativa será este miércoles y, el evento, el sábado, 11 de abril.

La concentración de Marea Verde Aragón llega a raíz de los paros de los días 20, 21 y 22 de enero que convocó CGT en solitario para rechazar la concertación del Bachillerato y denunciar las "deficiencias" que sufren los centros educativos públicos de la comunidad. El sindicato afirmó que el seguimiento de las tres jornadas de huelga fue elevado y habló de un "éxito" de la convocatoria, tanto por el profesorado que la secundó como por el apoyo recibido por parte de familias y alumnos.

Ante esta situación, Marea Verde Aragón inició una recogida de firmas para que el salario que se descontó al personal que secundó la huelga se destinara a los centros educativos públicos de la comunidad, que sostuvieron que "necesitan más recursos, mejores instalaciones, mayor apoyo al alumnado y mejores condiciones para enseñar y aprender". Este es el motivo por el que este miércoles, 8 de abril, se concentran en Delegación del Gobierno (Zaragoza) a las 17.30 horas.

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Asimismo, los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, STEA-i, UGT Y ANPE, los partidos PSOE, CHA, IU, Podemos, Zec, Movimiento Sumar y PCE, y las entidades Adizar, Aedipa, Fadea, Fabz y Fapar se han concentrado los miércoles de marzo a las puertas de los centros para rechazar esta medida educativa y han convocado a la comunidad educativa a la Fiesta de la Escuela Pública este sábado, 11 de abril, en la Estación del Norte. Según indicaron, en ella, colegios e institutos públicos podrán compartir sus singularidades, dar a conocer sus trabajos y también participar en diversas actividades. Este miércoles, las entidades convocantes ofrecerán nuevos detalles sobre el evento del sábado.

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