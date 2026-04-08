Aragón impulsa la concertación del Bachillerato en plena contestación de la escuela pública

El Bachillerato concertado comenzará a implantarse en Aragón a partir del curso que viene. Así lo ha anunciado la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, este martes, 7 de abril, en la misma semana que hay convocadas tanto una concentración de Marea Verde para exigir a la DGA que el dinero descontado por la huelga educativa de enero, convocada por CGT precisamente para rechazar esta medida, se destine a los colegios e institutos públicos, como una Fiesta de la Educación Pública por parte de entidades, sindicatos y fuerzas políticas de izquierdas. La protesta educativa será este miércoles y, el evento, el sábado, 11 de abril.

La concentración de Marea Verde Aragón llega a raíz de los paros de los días 20, 21 y 22 de enero que convocó CGT en solitario para rechazar la concertación del Bachillerato y denunciar las "deficiencias" que sufren los centros educativos públicos de la comunidad. El sindicato afirmó que el seguimiento de las tres jornadas de huelga fue elevado y habló de un "éxito" de la convocatoria, tanto por el profesorado que la secundó como por el apoyo recibido por parte de familias y alumnos.

Ante esta situación, Marea Verde Aragón inició una recogida de firmas para que el salario que se descontó al personal que secundó la huelga se destinara a los centros educativos públicos de la comunidad, que sostuvieron que "necesitan más recursos, mejores instalaciones, mayor apoyo al alumnado y mejores condiciones para enseñar y aprender". Este es el motivo por el que este miércoles, 8 de abril, se concentran en Delegación del Gobierno (Zaragoza) a las 17.30 horas.

Asimismo, los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, STEA-i, UGT Y ANPE, los partidos PSOE, CHA, IU, Podemos, Zec, Movimiento Sumar y PCE, y las entidades Adizar, Aedipa, Fadea, Fabz y Fapar se han concentrado los miércoles de marzo a las puertas de los centros para rechazar esta medida educativa y han convocado a la comunidad educativa a la Fiesta de la Escuela Pública este sábado, 11 de abril, en la Estación del Norte. Según indicaron, en ella, colegios e institutos públicos podrán compartir sus singularidades, dar a conocer sus trabajos y también participar en diversas actividades. Este miércoles, las entidades convocantes ofrecerán nuevos detalles sobre el evento del sábado.