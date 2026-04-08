Aragón tiene el registro más bajo de España en el periodo medio de pago a los proveedores

Los resultados del último Observatorio de la Morosidad en España, relativa al segundo semestre de 2025, deja bien parado a Aragón entre las comunidades autónomas que mejor paga a las empresas que son proveedores. Concretamente, este indicador, el del periodo medio de pago (PMP) es de 68,7 días de promedio, siendo el más bajo del país.

Solo Baleares registra un dato parecido, de 69, mientras las que peor dato tienen, la Comunidad de Madrid, con 90,9 días, Murcia con 89,1 y Galicia con 88,7 días, están a más de 20 días de diferencia del que marca el territorio aragonés. Respecto a la media nacional, que es de 79 días, la comunidad aragonesa mejora este registro con 10,3 menos de promedio.

Los registros oficiales que arroja el observatorio dejan a Extremadura como la comunidad autónoma con peor comportamiento del PMP en el ejercicio 2025, ya que pasó de 66,3 días en el último trimestre de 2024 a 71,6 en el mismo período de 2025, es decir de 5,3 días más. También destacaron los incrementos en el PMP de Navarra, Castilla y León, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todos ellos superiores a 3 días de aumento.

Por contra, fueron ocho las comunidades que mejoraron su PMP con respecto al último trimestre de 2024: Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja y Región de Murcia. Los descensos más significativos se produjeron en La Rioja y Baleares, de 3,1 y 3,4 días, respectivamente, inferior al marcado en el año anterior.