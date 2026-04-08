Los cazadores de Aragón han abatido más de 10.600 jabalís con el decreto contra la peste porcina africana

Los cazadores de Aragón han abatido a más de 10.600 jabalís en la comunidad desde el pasado mes de diciembre, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno autonómico contra la peste porcina africana. La medida estrella de esta norma para frenar la expansión de una enfermedad que sigue contenida en Cataluña, que ha detectado varios casos, era reducir la población de jabalís en la comunidad. Un animal en expansión desde hace décadas y que se ha demostrado, según los estudios autonómicos y nacionales, como el principal trasmisor de esta enfermedad, de vuelta en España décadas después del último contagio detectado.

Los cazadores de Aragón han abatido, según los datos del Gobierno de Aragón, 10.626 jabalís. Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación,que lidera en funciones el popular Javier Rincón, aclaran que esta cifra es "bastante mayor" porque hay animales no recogidos o todavía no notificados a las autoridades.

Las cifras de animales abatidos han ido cambiando con el paso de los meses. En diciembre, cuando se estrenó el decreto, los cazadores acabaron con 3.386 animales. 2.778 de ellos fueron entregados a los centros de recogida, el resto fueron destinados a autoconsumo. La proporción se mantuvo con los 2.797 jabalís retirados en enero, con 2.217 entregados a centros de recogida y 579 animales a autoconsumo.

En febrero los cazadores lograron abatir a 3.156 jabalís, destinando 2.544 animales a los centros habilitados para el tratamiento de la carne. 612 fueron para autoconsumo. En marzo, el último mes con registros en el Gobierno de Aragón, se abatieron otros 1.288 animales.

En paralelo a la caza del jabalí y el recuento para controlar la especie, el Ejecutivo autonómico ha ido realizando los pagos correspondientes a los cotos de caza y a las empresas que se dedican a recoger la carne. En total, 392.250 euros. En enero (cuando se pagaron los animales abatidos en diciembre), la DGA destinó 128.965 euros a esta línea de financiación. Hubo que hacer un segundo pago, de algo más de 21.000 euros, porque algunos cotos notificaron fuera de tiempo los animales que habían cazado los miembros de su espacio.

Los pagos de febrero, 108.635 euros, y de marzo, 132.990 euros, se hicieron de una sola vez respectivamente por el funcionamiento correcto del modelo.

El decreto aprobado en diciembre para hacer frente a la posible expansión de la peste porcina africana tenía como medida de atracción a los cazadores la bonificación económica de los animales abatidos. La norma da "a los titulares del coto 30 euros por jabalí abatido" y "25 euros por jabalí entregado a los centros de recogida de carne de caza". Estos segundos entes deberán realizar las pruebas pertinentes y podrán destinar la carne a su comercialización, como se hace de manera habitual, pero también podrá facilitarle los ejemplares a Sarga para su posterior destrucción.

Además, la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha aumentado en una quincena el número de veterinarios encargados de la inspección y revisión de las granjas, para asegurarse de que se cumplen los requisitos sanitarios, con el fin de evitar cualquier contagio. El decreto estará en aplicación hasta que el Gobierno autonómico considere que se han alcanzado los objetivos o no hay riesgo de contagio. Según rige la normativa, la enfermedad se declara activa en un país entero (aunque en España solo se ha registrado en Cataluña) durante todo un año.