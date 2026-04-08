La "exclusiva" de un diputado de Vox, el pacto seguro en Aragón con el PP de Azcón y la burla de Bolaños por "hacer manitas" en un hotel de Zaragoza

Que no se diga que no hay espacio para el humor en la negociación en Aragón entre PP y Vox para conformar un gobierno estable que los aragoneses llevan dos meses esperando a ver si se produce. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas, el pasado 8 de febrero, ambas formaciones han mantenido el tira y afloja entre las opciones de llegar a acuerdos, moviéndose entre la "discreción" y los ataques cruzados entre los de Santiago Abascal y los de Alberto Núñez Feijóo. Pues bien, justo el día que deciden hacer visibles sus negociaciones, resulta que ya hay miembros del partido de la extrema derecha en España que saben que van a entrar en el Gobierno de Azcón. Una "exclusiva" de la que alardeaba este miércoles en el Congreso el diputado de Vox Carlos Flores Juberías.

Lo hacía en una intervención en la que debatía con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que no se ha quedado atrás a la hora de tirar de ironía y burla. Y es que el diputado de Vox ha asegurado públicamente en la Comisión Constitucional del Congreso que "cuando en las próximas semanas Vox se incorpore a cuatro gobiernos de comunidades, he dicho bien, de cuatro, el aislamiento territorial será, si cabe, más evidente que el parlamentario", refiriéndose al PSOE de Pedro Sánchez. Justo cuando sus compañeros de partido, algunos de ellos con escaño en la Cámara baja como José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, estaban sentados a la mesa con el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, y representantes del Gobierno autonómico del PP, en un hotel de Zaragoza.

Este detalle Flores Juberías no ha dudado en introducirlo en su discurso para rebatir a Bolaños cuando este ha calificado de "noticia del día" el anuncio del diputado de Vox en el Congreso, que ha añadido que la noticia del día estará en un hotel Zaragoza, donde esta tarde se iba a ofrecer una rueda de prensa para explicar los avances en la negociación en la formación del gobierno de Aragón entre PP y Vox. "Yo creo que si terminamos pronto y Óscar Puente se porta, puede usted llegar. Pero si me dice que va justo yo llamo y esperamos, esperamos para que usted pueda ser testigo de ese acontecimiento no sabemos si histórico o no", ha apostillado el parlamentario de la ultraderecha.

"A las tres y media en un hotel de Zaragoza el Partido Popular y Vox van a hacer manitas para conformar un gobierno reaccionario", le respondía el ministro Bolaños, al tiempo que le pedía que ampliara la "exclusiva" y diera más detalles del contenido de esos pactos que, según ha dicho, "seguro que van a ser xenófobos, machistas, reaccionarios, contrarios al cambio climático, a la igualdad entre hombres y mujeres". Y si es posible que los hagan públicos antes del 17 de mayo, que es cuando se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía. Aunque esos cuatro gobierno a los que aludía Flores parece que incluían también el que preside Juanma Moreno Bonilla, junto a Extremadura, Castilla y León y... Aragón.

Aunque el resultado en ese hotel de Zaragoza, junto a la estación de Delicias, ha quedado muy lejos de ser algo histórico, el mismo se ha conocido después de este cruce de declaraciones en el Congreso. Con sus compañeros de partido en Vox asegurando que eso mismo que defendía Flores Juberías está aún lejos de producirse, y que la exclusiva era más una 'fake news' que la noticia del día. Pero sirve el chascarrillo para demostrar el interés que despierta en Madrid las negociaciones que se producen por conformar gobierno en Aragón.