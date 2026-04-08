La escuela pública de Aragón presentará un recurso contra la concertación del Bachillerato

Los sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón presentarán un recurso con medidas cautelares ante la Justicia contra la concertación del Bachillerato, anunciada ayer por la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández.

La modificación de la orden que permite llevar implantar esta medida a partir del próximo curso ha sido publicada este miércoles, 8 de abril, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), y las entidades defensoras de la escuela pública dudan de su legalidad por estar el presupuesto prorrogado y el Gobierno autonómico en funciones.

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“Creemos que desde un punto de vista ideológico pueden tener capacidad para tomar esta decisión, pero desde un punto de vista legal no”, ha expresado Nieves Burón, presidenta de Fapar, este miércoles en nombre de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, CGT, STEA y ANPE, la Federación de Ampas, FADEA y la FABZ y las fuerzas políticas PSOE, IU, Podemos, Sumar, CHA y ZEC.