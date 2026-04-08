Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking

La compra de viviendas de extranjeros en Aragón se ha estancado. Tras el ligero repunte experimentado durante los años 2023 y 2024, el año pasado descendió el número de compraventas firmadas por personas de otra nacionalidad, siendo los rumanos y marroquís los colectivos más asentados en la comunidad aragonesa y los que más invierten.

Los datos forman parte del Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025, un informe que confirma que el precio de la vivienda en Aragón sigue creciendo de forma imparable. En concreto, el precio medio por metro cuadrado se sitúa en 1.743 euros, un 10,6% más que en 2024. En cuanto a las hipotecas, durante 2025 se firmaron 13.110, un 19,3% más que en 2024. Aragón se encuentra entre las comunidades en las que menos hipotecas se firmaron.

El 13,82% de las compras de vivienda de 2025 en España fue formalizado por extranjeros, a cierta distancia del máximo de la serie histórica (14,98% en 2023). En el caso de Aragón, el porcentaje se reduce al 7,41% del total de operaciones firmadas durante el año pasado, que ascendieron a 18.611 compraventas, según el estudio.

El origen

En cuanto al origen, lideran el ranking, y con diferencia, las personas con nacionalidad rumana, con el 29% de las operaciones, y las de nacionalidad marroquí, con el 14%. Les siguen de lejos los chinos (7,15%), los búlgaros (3,68%), los paquistanís (3,17%) e italianos (2,80%).

En Aragón, la población extranjera se asienta principalmente en las capitales provinciales y las cabeceras comarcales. Las principales nacionalidades provienen de Europa (casi el 55%), seguidas por África (21,87%) y América (19,07%), destacando colombianos, venezolanos y marroquíes, según los datos del INE.

A nivel nacional, las nacionalidades con mayor peso relativo sobre el total de compras por extranjeros han sido británicos (7,97%), alemanes (6,52%), neerlandeses (6,31%), marroquís (5,74%), rumanos (5,24%), franceses (5,11%) e italianos (5,05%). El 12,22% del total de compras realizadas por extranjeros alcanzó un importe igual o superior a los 500.000 euros, máximo de la serie histórica (10,76% en 2024).