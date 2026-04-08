Fundación DFA reúne a mil personas en Zaragoza para celebrar su 50 aniversario en la gala de los Premios Zangalleta

La Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza ha acogido este miércoles la gala especial del 50 aniversario de Fundación DFA, una edición extraordinaria de los Premios Zangalleta que ha reunido a cerca de un millar de personas entre representantes institucionales, entidades sociales, medios de comunicación y personas vinculadas a la historia de la organización.

La cita ha combinado emoción, reconocimiento y una puesta en escena innovadora para recorrer cinco décadas de avances en inclusión, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad en Aragón.

La gala ha arrancado con una propuesta inmersiva que sorprendió al público, marcando el tono de un evento que ha avanzado con dinamismo de la mano de seis periodistas aragoneses que han compartido anécdotas y complicidad sobre el escenario: Miguel Mena, Juanjo Hernández, Adriana Oliveros, David Marqueta, Samuel Barraguer y Javier Vázquez.

«DFA somos personas y una manera de entender la sociedad más justa»

Uno de los momentos centrales ha sido la intervención de la presidenta de Fundación DFA, Marta Valencia, que ha puesto el foco en el origen y la esencia de la entidad. «DFA somos personas, lo que hacemos son servicios, pero lo que somos es una manera de entender la sociedad, más justa, más igualitaria y sin prejuicios», ha señalado.

Marta Valencia ha recordado a figuras clave como Eduardo Hernaz, «el impulsor imprescindible para que DFA se pusiera en marcha y se consolidara», Josemi Monserrate, «que fue fundamental para redireccionar a DFA en el nuevo siglo con el cambio de asociación a fundación», y también Leonardo Catalán y otros ex presidentes como Miguel Ángel Correas y Armando Carcas «que siguen representando a Dfa en el Patronato».

Uno de los momentos de la celebración de la gala. / RUBÉN RUIZ

También ha hecho mención especial para todo el equipo profesional, voluntariado y personas usuarias que hoy representan la fuerza social de DFA, y ha reivindicado el valor del movimiento asociativo que dio origen a la entidad en 1976, subrayando que “cincuenta años después, los objetivos siguen siendo los mismos: igualdad, autonomía y derechos”.

¡Historias de vida¡: la fuerza de un relato coral

La gala ha incorporado uno de los proyectos emblemáticos del aniversario, el audiovisual ‘Historias de vida’, coordinado por Gervasio Sánchez, que reúne el trabajo de reconocidos fotoperiodistas y pone rostro a la diversidad y la participación social de las personas con discapacidad.

Tras su proyección, fotógrafos y protagonistas han subido al escenario en una imagen coral que fue recibida con un prolongado aplauso.

La colaboración, eje de los Premios Zangalleta 2026

La edición especial de los Premios Zangalleta 2026 ha reconocido a instituciones, entidades y medios de comunicación por su compromiso con la inclusión. Y la colaboración es el denominador común de todos los galardonados, como ha destacado la presidenta de Fundación DFA: «En todos los premios que entregamos hay una idea común: nadie avanza solo. Lo que queremos poner en valor es una sociedad colaborativa, empática y con sentido de lo común».

Como reflejo de ese trabajo conjunto en la transformación social de Aragón han sido distinguidos el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, las organizaciones CERMI y COCEMFE, Fundación Ibercaja y los medios El Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón, por sus suplementos especializados y pioneros en la prensa española ‘Sin barreras’ e ‘Integración’.

El director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, y la gerente Cristina Sánchez, reciben un galardón. . / RUBEN RUIZ

En su intervención, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que «DFA ha sido clave para superar el modelo asistencial y demostrar que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos y justicia social». Y ha añadido que «para el Gobierno de Aragón, Dfa es y seguirá siendo un aliado imprescindible para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades y accesibilidad real».

Las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, han valorado el papel decisivo de DFA y reafirmado su compromiso con la accesibilidad, al recoger los galardones por el importante impulso que han tenido las tres ciudades en este ámbito.

El reconocimiento a Fundación Ibercaja, recogido por su director general, José Luis Rodrigo, puso el acento en el papel de la alianza entre ambas entidades para el impulso del empleo inclusivo, especialmente a través del apoyo a iniciativas como DFAemplea.

Por su parte, Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, han recogido los galardones que han puesto en valor el movimiento asociativo de la discapacidad y el trabajo en red en la defensa de derechos.

Los galardones mediáticos han señalado el papel de los medios en el cambio de mirada de los temas relacionados con la discapacidad, con la presencia del director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, y la gerente Cristina Sánchez, además de la presidenta de Heraldo de Aragón, Paloma de Yarza, y el director, Mikel Iturbe, junto a la periodista Ana Esteban.

Cultura e inclusión sobre el escenario

La gala ha incluido momentos artísticos que han puesto el acento en el talento sin barreras, con la actuación del coro Cantatutti, y la danza inclusiva del grupo ‘Orgullo Disca’, que dirige Marina Joven junto a Virginia Bernabéu. Bajo el lema «el baile es un derecho de todas las personas», su coreografía, construida en torno al pasado, presente y futuro de DFA, ha culminado con una canción que reivindica la autoestima y la diversidad. Un broche perfecto para celebrar una trayectoria construida de forma colectiva durante cinco décadas.