El Gobierno de Aragón defiende "la legalidad" de la concertación del Bachillerato y rechaza "el cuestionamiento y las dudas"

El Gobierno de Aragón confía en hacer realidad la concertación del Bachillerato en la comunidad en el próximo curso. La vicepresidenta en funciones de la DGA, Mar Vaquero, ha defendido esta decisión este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y frente a las críticas de la oposición y de varios sectores de la educación pública. Vaquero ha afirmado que "la legalidad" está contemplada en este anuncio y ha rechazado "el cuestionamiento y las dudas" planteadas por estos colectivos críticos.

La también portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "se llevaba trabajando" en esta decisión desde "la anterior legislatura". La concertación del Bachillerato era "uno de los objetivos de este Gobierno", ha dicho Vaquero, que ha asegurado que el anuncio realizado por la consejera del ramo, Tomasa Hernández, se ha dado porque "se tiene la garantía de que se cumple con las competencias y la capacidad del Gobierno en funciones".

"Hay todo un procedimiento que llevar a cabo y que se ajustará a las posibilidades de un Gobierno en funciones", ha dicho Vaquero, que ha garantizado que "a partir del 3 de mayo ya no lo será". Un par de horas después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, PP y Vox han anunciado una reunión para allanar el camino a la formación del nuevo Ejecutivo autonómico. Será el primer encuentro tras el que habrá valoraciones ante los medios de comunicación por parte de los dos partidos políticos.

Vaquero ha dicho que "los detalles procesales de cada momento estarán en el expediente" que se irá completando como se avancen fases sobre la concertación. "Tiene que llevar su desarrollo", ha argumentado la vicepresidenta en funciones, que se ha preguntado "si se puede paralizar el anuncio del compromiso", porque "lo único que se ha hecho es anunciar".

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón ha reivindicado "el trabajo previo" del Departamento de Educación para sacar adelante este proyecto, con "un expediente muy elaborado y que tiene la implicación de los propios centros. Vaquero ha recordado que dentro de diez días se abrirá el plazo para que los centros interesados puedan solicitar adherirse a esta medida.

Ideológicamente, la portavoz del Gobierno de Aragón también ha puesto en valor la "promesa en campaña electoral" del PP. "Atiende al derecho constitucional de las familias para tener libertad de enseñanza y es una acción democrática, porque ya se dijo en el anterior Gobierno y fue un anuncio de Azcón en campaña", ha finalizado Vaquero.