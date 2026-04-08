La inteligencia artificial aplicada al turismo protagonizará una jornada en The Wave con casos reales

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá el próximo 14 de abril la jornada Surfeando la IA turística, un encuentro que se celebrará en el marco del congreso tecnológico The Wave y que pondrá el foco en el uso real de la inteligencia artificial en el sector turístico. La sesión reunirá a profesionales y expertos que compartirán experiencias prácticas de aplicación de esta tecnología en ámbitos como la gestión de destinos, la personalización de la experiencia del viajero o la optimización de procesos.

Entre los contenidos previstos destacan los casos de empresas como Dinópolis e Imascono, presentados por IA Experience, así como la intervención de Wowist, ganadora de The AI for Tourism Awards 2026 en Fitur, que abordará el potencial de la IA para amplificar el turismo y mejorar la gestión de destinos.

La jornada, que contará con servicio gratuito de autobús desde Teruel y Huesca, supone el cierre de un ciclo de encuentros profesionales impulsados en Aragón para acercar la inteligencia artificial al tejido turístico.

Un programa formativo

Este ciclo se enmarca en el programa Play Aragón, una iniciativa que impulsa la formación en competencias digitales aplicadas al turismo y que ya ha alcanzado los 200 alumnos formados en sus dos primeras ediciones. Se prevé que otros 180 participantes finalicen las convocatorias actualmente en desarrollo, lo que permitirá cumplir el objetivo global de 369 profesionales formados en la comunidad.

Impulsado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón y gestionado por las Cámaras de Comercio, con la colaboración del grupo Mainjobs, el programa ofrece una formación gratuita de 150 horas especializada en inteligencia artificial y marketing digital.

Entre sus objetivos destacan la mejora de la visibilidad online de las empresas turísticas, la aplicación de herramientas de IA para personalizar la experiencia del viajero, el refuerzo de la ciberseguridad y la protección de datos, así como el impulso de la sostenibilidad digital mediante la optimización de recursos.

El programa ha contado con la participación de perfiles diversos —desde jóvenes y desempleados hasta profesionales en activo y personal de administraciones públicas—, con una implantación equilibrada en las tres provincias aragonesas, lo que refuerza su impacto directo sobre el tejido empresarial.

Además, desde su inicio en noviembre de 2025, Play Aragón ha incorporado una dimensión presencial con encuentros sectoriales celebrados en enero de 2026, que han reunido a 250 profesionales del turismo y en los que se han presentado herramientas prácticas de inteligencia artificial, así como la plataforma SITAR (Servicio de Inteligencia Turística de Aragón).

Con esta iniciativa, Play Aragón se consolida como una herramienta estratégica para acompañar la transformación digital del sector turístico en un contexto de creciente competencia y cambio tecnológico.