Licitadas las obras del nuevo edificio del ITA en el DAT Alierta, en el que se invertirán más de 12 millones de euros

El Gobierno de Aragón ha licitado la construcción del nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) en el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT Alierta), una infraestructura estratégica que reforzará el posicionamiento de Aragón como polo de innovación tecnológica y en la que se invertirán 12.156.945 euros.

Este nuevo edificio responde a una visión avanzada de los espacios de I+D, concebidos para integrar conocimiento, tecnología e industria, y dar respuesta a los retos actuales y futuros del tejido empresarial, ha informado el Ejecutivo aragonés. El contrato incluye tanto la ejecución de las obras como el mantenimiento integral de las instalaciones.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2025 y ha recibido la supervisión favorable del Laboratorio de Calidad de la Edificación el 26 de marzo de 2026.

Un edificio diseñado para la innovación avanzada

El edificio, diseñado por Sebastián Arquitectos SLP, se ubicará en la parcela E3 del Parque Empresarial del área 5 del ACTUR, en el Campus Río Ebro de Zaragoza, dentro del DAT Alierta. Contará con una superficie total de 4.825,8 metros cuadrados, distribuidos en planta baja más dos alturas, con una configuración funcional orientada a la investigación aplicada.

La nueva infraestructura permitirá ampliar de forma significativa la actividad del ITA, especialmente en los ámbitos de Tecnologías digitales y Mecatrónica y robótica. Entre las instalaciones destacadas se incluyen un laboratorio de IA y sistemas cognitivos y otro de sistemas robóticos y automáticos, basados en inteligencia artificial.

Además, el proyecto se complementa con una inversión cercana a los 6 millones de euros en equipamiento tecnológico, financiada a través del programa STEP del FEDER Aragón.

El nuevo edificio se concibe como una infraestructura abierta y colaborativa, alineada con el nuevo plan estratégico del ITA, en el que la colaboración se sitúa como pilar fundamental para generar impacto real en el tejido empresarial. Incorporará espacios de trabajo compartido en los que convivirán investigadores, empresas, startups y otros agentes del ecosistema, favoreciendo el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas.

Este enfoque refuerza el papel del ITA como nodo de conexión entre ciencia, industria y emprendimiento, impulsando modelos de innovación más abiertos, ágiles y orientados a resultados.

Conexión conocimiento-futuro

Más allá de su dimensión física, el nuevo edificio representa una apuesta estratégica por la transferencia tecnológica hacia la industria, la atracción de talento especializado, el crecimiento de empresas tecnológicas emergentes, el refuerzo de la autonomía estratégica europea en sectores clave.

Con esta actuación, el ITA consolida su papel como agente tractor de la innovación en Aragón y como puente entre la investigación y su aplicación real en la empresa.