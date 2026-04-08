Marea Verde sale a la calle un día después del anuncio de la concertación del Bachillerato en Aragón: "Cada vez apoyamos más la escuela pública"
El movimiento ha entregado 7.000 firmas que ha recogido para exigir que vuelva a los centros de Aragón el sueldo descontado por la huelga educativa de enero
Marea Verde ha vuelto a las calles de Zaragoza. Y esta vez lo ha hecho en forma de concentración. El movimiento ha protestado a las puertas de la Delegación del Gobierno tras entregar las cerca de 7.000 firmas recogidas para exigir que se destine a los centros públicos de Aragón el dinero descontado del salario de los profesores que secundaron la huelga de enero contra la concertación del Bachillerato. Los paros duraron tres días y fueron convocados por el sindicato CGT.
Al grito de "Tomasa dimisión", y según han expresado varios manifestantes con más fuerza que antes por la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este miércoles, 8 de abril, de la modificación de la orden que permite la concertación del Bachillearto a partir del curso que viene (2026-2028), profesores, sindicatos y representantes de fuerzas políticas de la izquierda de Aragón han afirmado que algunos centros de la comunidad sufren "carencias muy importantes" y han reivindicado que se invierta en ellas el dinero que se desontó a los docentes que se sumaron a los paros de enero, convocados precisamente para rechazar la concertación del Bachillerato en Aragón.
"Estamos cada vez más sensibilizados con el apoyo de la escuela pública, sobre todo a raíz de la noticia de que va a haber un concierto de 1º de Bachillerato a partir del año que viene", ha explicado Silvia, profesora en el instituto Pablo Serrano que secundó los tres días de huelga educativa de enero.
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