Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP-VoxFernando SamperRober GonzálezAday Mara draftTeka ZaragozaPaz Irán-Estados Unidos
instagramlinkedin

Marea Verde sale a la calle un día después del anuncio de la concertación del Bachillerato en Aragón: "Cada vez apoyamos más la escuela pública"

El movimiento ha entregado 7.000 firmas que ha recogido para exigir que vuelva a los centros de Aragón el sueldo descontado por la huelga educativa de enero

Concentración de Marea Verde a las puertas de Delegación del Gobierno.

Concentración de Marea Verde a las puertas de Delegación del Gobierno. / Miguel Ángel Gracia

Cristina García

Zaragoza

Marea Verde ha vuelto a las calles de Zaragoza. Y esta vez lo ha hecho en forma de concentración. El movimiento ha protestado a las puertas de la Delegación del Gobierno tras entregar las cerca de 7.000 firmas recogidas para exigir que se destine a los centros públicos de Aragón el dinero descontado del salario de los profesores que secundaron la huelga de enero contra la concertación del Bachillerato. Los paros duraron tres días y fueron convocados por el sindicato CGT.

Al grito de "Tomasa dimisión", y según han expresado varios manifestantes con más fuerza que antes por la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este miércoles, 8 de abril, de la modificación de la orden que permite la concertación del Bachillearto a partir del curso que viene (2026-2028), profesores, sindicatos y representantes de fuerzas políticas de la izquierda de Aragón han afirmado que algunos centros de la comunidad sufren "carencias muy importantes" y han reivindicado que se invierta en ellas el dinero que se desontó a los docentes que se sumaron a los paros de enero, convocados precisamente para rechazar la concertación del Bachillerato en Aragón.

Noticias relacionadas

"Estamos cada vez más sensibilizados con el apoyo de la escuela pública, sobre todo a raíz de la noticia de que va a haber un concierto de 1º de Bachillerato a partir del año que viene", ha explicado Silvia, profesora en el instituto Pablo Serrano que secundó los tres días de huelga educativa de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aragón concertará Bachillerato a partir del próximo curso
  2. Aparece un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza
  3. Incertidumbre en tres piscinas de Zaragoza: el ayuntamiento ya ha comunicado la continuidad del contrato pero siguen las dudas
  4. La Aemet confirma el cambio brusco en el tiempo en Zaragoza: vuelven las lluvias y los termómetros bajarán hasta 14 grados
  5. El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
  6. Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
  7. Adrián, el joven de Zuera que triunfa en las olimpiadas de Física, Química y Matemáticas a sus 17 años: 'Siempre fue un niño adelantado
  8. Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse

Un diputado de Vox en el Congreso da la "exclusiva" de que pactarán con el PP de Azcón y Bolaños se burla de ambos por "hacer manitas" en un hotel de Zaragoza

Un diputado de Vox en el Congreso da la "exclusiva" de que pactarán con el PP de Azcón y Bolaños se burla de ambos por "hacer manitas" en un hotel de Zaragoza

Los que quieren y los que pueden: por qué el pacto entre PP y Vox para Aragón avanza al ralentí

Los que quieren y los que pueden: por qué el pacto entre PP y Vox para Aragón avanza al ralentí

Marea Verde sale a la calle un día después del anuncio de la concertación del Bachillerato en Aragón: "Cada vez apoyamos más la escuela pública"

Marea Verde sale a la calle un día después del anuncio de la concertación del Bachillerato en Aragón: "Cada vez apoyamos más la escuela pública"

El Gobierno de Aragón vuelve a reforzar el Inaga con diez técnicos más para "agilizar la tramitación de expedientes"

El Gobierno de Aragón vuelve a reforzar el Inaga con diez técnicos más para "agilizar la tramitación de expedientes"

La inteligencia artificial aplicada al turismo protagonizará una jornada en The Wave con casos reales

La inteligencia artificial aplicada al turismo protagonizará una jornada en The Wave con casos reales

Cómo irte de tu empresa con indemnización y paro: el “autodespido” que muchos desconocen

Cómo irte de tu empresa con indemnización y paro: el “autodespido” que muchos desconocen

PP y Vox acercan posturas en inmigración, seguridad, fiscalidad y vivienda en su primera reunión pública: "Hay buenas sensaciones"

PP y Vox acercan posturas en inmigración, seguridad, fiscalidad y vivienda en su primera reunión pública: "Hay buenas sensaciones"

Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta

Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
Tracking Pixel Contents