Quién es quién en las negociaciones del PP y Vox por el Gobierno de Aragón: una reunión entre viejos conocidos

La reunión entre los equipos negociadores del PP y de Vox para la formación del futuro Gobierno de Aragón cuenta con muchas caras conocidas, que coincidieron ya en el diálogo que desembocó en el acuerdo PP-Vox de 2023, cuando ambos formaron el primer gobierno de coalición de derechas en la historia de la democracia aragonesa.

Por parte de Vox, se repite el guion y los protagonistas de la negociación del pacto en Extremadura. Como en 2023 y en cada circunstancia destacada para el partido de extrema derecha, capitanea las negociaciones Montserrat Lluís, que ya fue determinante entonces y que ahora lleva el peso del diálogo con todos los territorios. También estuvo presente Lluís en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, que se reunió a principios de 2024, pocos meses antes de que Vox decidiera romper con los acuerdos autonómicos.

En estas negociaciones le acompañan dos valores al alza en el partido a nivel nacional, como son los diputados en el Congreso José María Figaredo, que a su vez es portavoz nacional de Economía y Energía en el partido; y Carlos Hernández Quero, diputado nacional y portavoz de Vivienda en la formación de extrema derecha. A ellos les acompaña el líder de Vox en la comunidad, diputado autonómico, y exvicepresidente primero del Gobierno PP-Vox de la pasada legislatura, Alejandro Nolasco.

Por parte del PP, participa en las negociaciones el propio Jorge Azcón rodeado de su núcleo duro en el Gobierno y en el partido en Aragón.

Su número dos, la vicepresidenta en funciones y mujer de su máxima confianza, Mar Vaquero, será la voz del PP en las negociaciones. A ambos les acompañan los consejeros de Hacienda en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, y de Fomento, Octavio López, dos pesos pesados del partido, de larga trayectoria política e institucional y bregados en distintos tipos de negociaciones. Cabe recordar que Bermúdez de Castro fue la mano derecha de la exvicepresidenta Soray Sáenz de Santamaría durante la aplicación del artículo 155 en Cataluña, en pleno desafío soberanista.

En la pasada legislatura, que comenzó también de la mano de Vox y un año después tuvo que rehacerse tras la salida de los ultra, han conformado el pilar fundamental de la actividad política del Ejecutivo aragonés.

A ellos les acompaña Marta Varela, la cuota de Génova en estas negociaciones. La jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo está presente, igual que Miguel Tellado participó en las negociaciones del PP y Vox en Extremadura, porque la coordinación con la dirección del PP es clave en todo momento.