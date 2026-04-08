Los que quieren y los que pueden: por qué el pacto entre PP y Vox para Aragón avanza al ralentí

"Muy buenas sensaciones", han dicho los portavoces del PP y de Vox al salir de su primera reunión pública para negociar la futura gobernabilidad de Aragón, pero muy pocas noticias han dado respecto a los avances del pacto. Cuando se han cumplido dos meses de la celebración de las elecciones anticipadas en Aragón, la derecha y la extrema derecha han decidido dar a conocer, por primera vez, un encuentro de los equipos negociadores, después de los muchos que han celebrado, y que hasta ahora han acabado todavía sin pacto. Un pequeño avance de cara a la galería, que muestra que las cosas van bien, pero que no saca del bloqueo a una comunidad autónoma que se encamina al mes de mayo sin presupuestos aprobados para 2026 y con un Gobierno autonómico en funciones y con su capacidad de acción mermada.

Los hay que quieren formar gobierno y los hay que pueden hacerlo. El PP, con sus 26 diputados y después de perder dos en las urnas el pasado 8 de febrero, siendo la fuerza más votada, quiere llegar un acuerdo que le permita gobernar más allá de estos dos primeros años de legislatura que no le dan, ni a Azcón ni a ningún dirigente, para desplegar su proyecto político. La "voluntad", la "vocación" de pacto es total en este lado de la negociación, donde las cuentas se centran más en saber qué ofrecer sin desvirturar su proyecto político, pero respetando la voluntad de los aragoneses, que otorgaron a Vox el doble de los diputados que tenía en la pasada legislatura.

En Vox, pueden formar un gobierno si le dan sus votos al PP, si quieren. Su abstención no bastaría para una hipotética investidura de Jorge Azcón en segunda ronda, donde podría ser presidente por mayoría simple, con más síes que noes. Pero si Teruel Existe vota que no con los grupos de la izquierda, la cuenta le deja de salir al presidente del PP. Y de ahí viene la necesidad de cerrar un acuerdo de gobernabilidad global, que permita dar estabilidad a la acción de gobierno.

Los votos de Vox dan la llave de la presidencia del Gobierno de Aragón al líder del PP y, conscientes de ello, son los de Santiago Abascal quienes vienen marcando los tiempos. También el contenido de la reunión de este miércoles. Los temas elegidos no son causalidad: inmigración, vivienda, seguridad y fiscalidad. Entre esos cuatro temas hay al menos dos grandes caballos de batalla de la extrema derecha a nivel nacional, la seguridad y la inmigración; además de uno de los principales problemas que afectan a los españoles (la vivienda) y uno de los ámbitos en los que ambas fuerzas pueden llegar más fácilmente a acuerdos, como ya hicieron, en torno a las gestión de los impuestos. Pero quedan en el tintero cuestiones clave, como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, el Medio Ambiente o Agricultura.

Entre unos y otros deberá encontrarse ese "mínimo común" que pide el presidente en funciones, Jorge Azcón, para dar con una acuerdo "estable, sólido, solvente" que permita al Ejecutivo aragonés mantener una legislatura de cuatro años sin sobresaltos, aunque sea con Vox dentro del Ejecutivo, como casi dan por hecho en la extrema derecha, aunque de ese asunto ni se hablara en la reunión de ayer.

¿Sin Gobierno para el día de Aragón?

De lo que tampoco se habló en la reunión de ayer fue de la premura de los plazos si se quiere llegar a la celebración del Día de Aragón con un nuevo Gobierno de Aragón. De hecho, fuentes de ambas formaciones insisten en que el único horizonte temporal es el plazo que marca la ley, hasta el 3 de mayo. Es decir, que llegar a San Jorge sin gobierno no les quita el sueño, ni se tiene en cuenta a la hora de acelerar los procesos negociadores, ahora que la cúpula de Vox se traslada a Andalucía para marcar la campaña de las autonómicas allí.

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Y es que los tiempos empiezan a agotarse: el proceso de la formación de Gobierno se comerá seis días. Deben pasar 48 horas desde que la presidenta de las Cortes, María Navarro convoque a la Junta de Portavoces y anuncie la fecha del debate de investidura. Este pleno se prolongará durante otras dos jornadas (un día para el discurso del presidente, y el siguiente, para el debate con los grupos) y, después, tendrá lugar la toma de posesión del presidente aragonés. Finalmente, al día siguiente, tomaría posesión el nuevo Gobierno de Aragón. Sin plenos los fines de semana, la negociación entra en el descuento casi antes de empezar.