Una rotura en una tubería del hospital Clínico de Zaragoza ha obligado a suspender cuatro operaciones. El incidente se produjo en la noche de este martes y en el momento se activaron los protocolos de ruta rafa de agua y revisión de daños en paredes, techos y luminarias.

Se ha visto afectado uno de los 18 quiero daños del hospital. La actividad prevista en este se está reubicando en otros disponibles y reprogramando, según han indicado fuentes del Departamento de Sanidad.