La rotura de una tubería obliga a suspender cuatro operaciones en el hospital Clínico de Zaragoza
La actividad prevista en el quirófano afectado se está reubicando en otros disponibles
Una rotura en una tubería del hospital Clínico de Zaragoza ha obligado a suspender cuatro operaciones. El incidente se produjo en la noche de este martes y en el momento se activaron los protocolos de ruta rafa de agua y revisión de daños en paredes, techos y luminarias.
Se ha visto afectado uno de los 18 quiero daños del hospital. La actividad prevista en este se está reubicando en otros disponibles y reprogramando, según han indicado fuentes del Departamento de Sanidad.
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