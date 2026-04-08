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La rotura de una tubería obliga a suspender cuatro operaciones en el hospital Clínico de Zaragoza

La actividad prevista en el quirófano afectado se está reubicando en otros disponibles

Las trabajadoras limpian la rotura de la tubería en el Clínico

Las trabajadoras limpian la rotura de la tubería en el Clínico / SERVICIO ESPECIAL

Cristina García

Una rotura en una tubería del hospital Clínico de Zaragoza ha obligado a suspender cuatro operaciones. El incidente se produjo en la noche de este martes y en el momento se activaron los protocolos de ruta rafa de agua y revisión de daños en paredes, techos y luminarias.

Se ha visto afectado uno de los 18 quiero daños del hospital. La actividad prevista en este se está reubicando en otros disponibles y reprogramando, según han indicado fuentes del Departamento de Sanidad.

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