De Uzbekistán a la Bretaña francesa y Normandía, los destinos desde Zaragoza para una escapada en avión antes del verano

Los expertos en el sector del turismo auguran unas vacaciones complicadas para los destinos que implican coger un avión en el próximo verano, pero la oferta apunta a otro periodo de éxito en 2026 para quienes pretendan reservar una escapada desde el aeropuerto de Zaragoza. Lo dicen los destinos que ya figuran en la parrilla de vuelos programada para los meses de junio a septiembre, con ocho salidas ya en comercialización a destinos europeos, y también la oferta de destinos para un mes de mayo en el que ha dejado de ser inusual tener algún destino al alcance para hacer una escapada antes de las vacaciones.

En este año, dos destinos destacan en esa programación para mayo, porque se han colado en las preferencias de muchos viajeros en los últimos años pero no son rutas habituales desde el aeropuerto de Zaragoza. Uno de ellos, además, es un país con mucho tirón turístico pese a su proximidad a la zona del conflicto en Oriente Medio. Se trata de Uzbekistán, una escapada hacia la Ruta de la Seda en la que poder descubrir muchos de sus alicientes por 2.690 euros en un viaje de 8 días, del 10 al 18 de mayo.

El avión despegará ese día 10 con destino a la capital de Uzbekistán, Tashkent, también conocida como la "ciudad de piedra", una metrópolis con más de 2,5 millones de habitantes, famosa por sus museos y su mezcla de estilos arquitectónicos: medieval, soviético y moderno. En el itinerario se incluyen otras ciudades conocidas como Samarkanda, declarada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y que fue un enclave importantísimo en la Gran Ruta de la Seda entre China y Europa durante más de dos mil años. O las construcciones emblemáticas de Bukhara, o la impresionante Khiva, una ciudad construida con barro que es un "antiguo oasis perdido en el desierto de Kizil-Kum con más de 2.500 años de historia".

Otro destino interesante para los aragoneses en la parrilla de mayo es la Bretaña francesa y la zona de Normandía, un viaje de 8 días que acercará a los viajeros a una de las zonas más visitadas de Francia cada año. En un viaje que partirá de la terminal de Garrapinillos el día 23 de mayo y que finalizará el 30, tras 8 días de un recorrido por Nantes, Caen, Rochefort-en-Terre o Mont Saint Michel, entre otras. Un itinerario que sale más económico para el bolsillo, por 1.299 euros por persona.

Una escapada a la Bretaña francesa y a Normandía se oferta en Zaragoza para finales dee mayo. / DesdeZaragoza

El itinerario comienza en Nantes, la antigua capital de Bretaña y con un rico patrimonio histórico y cultural, y continúa en Rochefort-en-Terre, un pueblo enclavado en pleno interior bretón; Vannes, una ciudad medieval llena de "construcciones de madera de los siglos XIV al XVII, murallas, puertas fortificadas, calles serpenteantes y plazas empedradas"; Concarneau, una de las poblaciones marineras del “Finisterre” francés; Quimper una pequeña población creada en la época romana en torno a un puerto que mantuvo gran actividad hasta mediados del siglo XX y que se convirtió en la Edad Media en capital del Condado de Cornouaille; Saint-Malo, "una pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue un conocido refugio de corsarios" y que "durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue duramente bombardeada y quedó prácticamente destruida, pero casi todos sus edificios fueron reconstruidos respetando su aspecto original".

Finaliza el viaje con dos visitas imprescindibles. Un día en Mont Saint-Michel, conocida por su "majestuosa abadía gótica del siglo XII, construida sobre la roca del Arcángel", una "sólida construcción de granito que resistió los ataques de vikingos, ingleses y la Guerra de los Cien Años", y que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La segunda es Caen, desde donde se puede ir a conocer las playas del conodísimo Desembarco de Normandía, escenario del histórico 6 de junio de 1944, inicio de la 'Operación Overlord' y de la liberación de Francia durante la II Guerra Mundial o el Cementerio Americano de Normandía, donde descansan más de 9.000 soldados estadounidenses caídos en la batalla.