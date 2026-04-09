Aragón lidera la construcción de centros de datos de toda la península Ibérica hasta 2030

El mercado ibérico de centro de datos, que contabiliza casi 14 gigavatios (GW) IT en proyectos anunciados, atraviesa un "punto de inflexión" hacia un "nuevo paradigma" ante la aceleración de la demanda asociada a la Inteligencia Artificial (IA), según analiza este jueves Colliers.

"La aceleración de la demanda vinculada a la inteligencia artificial, los 'neoclouds' y los grandes operadores tecnológicos están rompiendo el modelo tradicional de desarrollo basado en la precontratación, dando paso a un nuevo paradigma en el que los operadores y promotores inician la construcción sin contar previamente con contratos firmados para asegurar capacidad futura", apunta la compañía en un comunicado, en lo que califica de "punto de inflexión estructural".

La Península Ibérica concentra casi 14.000 megavatios (MW) IT en proyectos anunciados, con una expectativa superior a 3.300 MW IT operativos antes de 2030, frente a una capacidad operativa "aún limitada y en gran medida ya comprometida", recoge el informe 'Data Centers Iberian Region Snapshot', elaborado por Colliers y que analiza el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026.

Así, esta "brecha" entre oferta disponible y demanda efectiva estaría obligando al sector a "anticipar decisiones de inversión", con lo que se priorizarían la velocidad de ejecución, la flexibilidad de diseño y el aseguramiento del suministro energético, interpreta. En concreto, la distribución del 'pipeline' de centros de datos en la península hasta 2030, con 3.327 MW IT, se reparte en un 33% en Aragón, un 24% en Madrid, un 8% en Barcelona, un 5% en Lisboa y un 30% en otras regiones.

Para el director gerente de Data Centers en España y jefe de Data Centers Capital Markets para Colliers en EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Gonzalo Martín, se trata de "una nueva fase" en la que la demanda "ya no espera". Ahora, los operadores están obligados a "construir antes de tener contratos cerrados, algo impensable hace apenas unos años" en el mercado ibérico, afirma.

"La disponibilidad de energía, la rapidez en la ejecución y la capacidad de anticiparse se han convertido en los verdaderos factores competitivos, por encima incluso de la precontratación tradicional", se suma la managing director de Data Centers en Colliers, José María Guilleuma.

La firma apunta a una madurez del mercado -con operaciones corporativas y transacciones relevantes sobre activos operativos, proyectos en desarrollo y derechos de conexión- y un cambio en las reglas de acceso a la energía, que supone "uno de los principales cuellos de botella" del sector.

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En ese contexto, prosigue, "asegurar suelo, conexión eléctrica y capacidad de crecimiento se ha convertido en una prioridad estratégica".