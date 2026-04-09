El aragonés Álvaro Lana, nuevo socio de Abante

Álvaro Lana, director de Abante en Aragón, ha sido nombrado socio de la firma de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios en marzo de 2026. Lana dirige la oficina desde su apertura en 2014, liderando el desarrollo del proyecto en la región y consolidando la presencia de la entidad en Aragón. Junto a Lana, el grupo ha nombrado también socio a Manuel Díaz, director de Abante en Sevilla.

Desde su llegada a Zaragoza hace más de doce años, Abante ha desarrollado en Aragón un proyecto apoyado en un modelo de asesoramiento financiero centrado en la persona, con el objetivo de acompañar a inversores particulares, familias empresarias y empresarios en sus decisiones financieras y patrimoniales a lo largo de su vida. Durante este periodo, la firma ha experimentado un crecimiento sostenido, especialmente en el asesoramiento a empresas familiares y grupos empresariales, un segmento clave en el tejido económico aragonés.

“Este nombramiento es una responsabilidad importante y también una oportunidad para seguir desarrollando en Aragón un modelo de asesoramiento que parte de entender a la persona y sus objetivos. En Abante trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones con sentido, no solo desde el punto de vista financiero, sino también personal y familiar. Estamos viendo cómo crece la demanda de un asesoramiento más global, especialmente entre empresas familiares y empresarios, lo que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del proyecto en la región”, señala Álvaro Lana.

La oficina de Zaragoza cuenta hoy con un equipo consolidado de asesores financieros, enfocado en construir relaciones de largo plazo con los clientes y en ofrecer un asesoramiento cercano y continuado. Además, en este ejercicio, la entidad ha promocionado a una profesional del equipo de Aragón: Andrea Herrero, como asociada, lo que refuerza el crecimiento del proyecto en la región y la apuesta por el talento interno.

Impulsando el crecimiento de Abante en Zaragoza y Aragón

Álvaro Lana se incorporó a Abante en 2013 como como director de la oficina para liderar el proyecto en Aragón, donde ha desarrollado el crecimiento de la firma desde su apertura en Zaragoza. Con más de una década al frente de la oficina, ha consolidado la presencia de Abante en la región, especialmente en el asesoramiento a inversores particulares, familias empresarias y grupos familiares en la gestión y planificación de su patrimonio.

Anteriormente, desarrolló gran parte de su carrera en Bankinter, donde fue director de banca privada durante más de nueve años. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza, ha completado su formación en finanzas en Esade y cuenta con la certificación European Financial Advisor (EFA™). Además, compagina su actividad profesional con la docencia como profesor en la Universidad de Zaragoza.

Un modelo de asesoramiento y crecimiento

El modelo de Abante, basado en la independencia como pilar fundamental, se apoya en una estructura de partnership, en la que la mayoría del capital pertenece a los socios profesionales con dedicación exclusiva, lo que garantiza el compromiso con el proyecto y su alineación con los intereses de los clientes a largo plazo.

Además de los nombramientos de Lana y Díaz, Abante ha incorporado a la carrera profesional al cierre de ejercicio en marzo a 28 personas como asociados, a 16 personas al puesto de subdirector y ha promocionado a 6 personas al puesto de director. En total, 50 profesionales se han incorporado a los distintos niveles de la estructura de desarrollo profesional de la firma.

La carrera profesional de Abante, que estructura el crecimiento interno del equipo en base al mérito y la aportación de valor al proyecto, permite a los profesionales asumir progresivamente más responsabilidades y consolidar una trayectoria dentro de la compañía.

Estos nombramientos se producen en un momento clave para Abante, tras la aprobación de la CNMV a la integración de atl Capital, que dará lugar a un grupo con más de 18.000 millones de euros en activos gestionados y asesorados y más de 17.000 clientes. La operación refuerza la posición de Abante como una de las principales firmas independientes de asesoramiento financiero en España y amplía su capacidad para acompañar a clientes en un entorno cada vez más exigente, manteniendo su modelo basado en la independencia, la especialización y el largo plazo.

Abante gestiona más de 18.000 millones

Abante es una entidad financiera independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos alineada a largo plazo con los intereses de los clientes. El grupo Abante Asesores, constituido en 2002, firmó en 2019 una alianza estratégica con MAPFRE para crear la plataforma independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos más competitiva del mercado español.

En la actualidad, tras la autorización de la CNMV a la integración de atl Capital, el grupo Abante gestiona y asesora más de 18.000 millones, tiene más de 17.000 clientes y un equipo de más de 400 profesionales en once oficinas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga, Valencia y La Coruña.

Los clientes de Abante son inversores particulares, grupos familiares y empresariales, Family Offices e instituciones que necesitan una propuesta global de asesoramiento financiero, patrimonial, inmobiliario y corporativo, así como un acceso especializado e independiente a todos los mercados y activos, financieros, alternativos e inmobiliarios.